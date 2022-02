Jednog me dana tražio da mu kupim iPhone kako me može nazvati, no rekao sam da ne može. Ako me želi nazvati, neka to napravi preko bake, rekao je Cristiano Ronaldo (36) i objasnio kako odgaja Cristiana Ronalda Juniora (11).

Iako će Portugalčev sin uskoro napuniti 12 godina, otac mu još ne dopušta neke stvari. Danas je 'normalno' da se već u nižim razredima osnovne škole djeca služe pametnim mobitelima, ali Cristiano ne želi da njegovo dijete 'iskorištava' njihovo financijski stanje.

Naime, Ronaldo je odrastao u siromaštvu, u mnogo slučajeva nije imao ni što jesti, dok njegova djeca odrastaju u apsolutno suprotnom okruženju. No, on ih želi odgojiti na način da prije svega budu dobri ljudi.

- Želim mu poručiti kako ne može samo tako dobiti sve što poželi. Najbolja stvar koju može dobiti je obrazovanje - jasan je Cristiano.

Junior je sad u akademiji Manchester Uniteda , a prije toga je bio dvije godine u omladinskoj školi Juventusa. Rođen je u SAD-u, odrastao je u Španjolskoj, a ipak je po ocu i Portugalac. Ime mu nosi mnogo 'tereta' barem u nogometnom svijetu, a bit će zanimljivo vidjeti hoće li postati uspješan kao otac i naučiti iz mnogih lekcija...