Juventusova zvijezda Cristiano Ronaldo danas je napunila 36. godina, a rođendan je proslavio u skromnijem izdanju nego što je to inače običaj.

POGLEDAJTE VIDEO: Ronaldo u Splitu

S obzirom na to da je u jeku pandemija korona virusa, Ronaldo je proslavio rođendan sa svojim najvećim blagom, s djecom i Georginom.

Sudeći po objavama, Ronaldu ništa nije falilo te je uživao u svakom trenutku.

Uz obiteljsku fotografiju opisao je koliko mu znači podrška obožavatelja te se svim zahvalio na čestitkama:

- 36 godina, nevjerojatno! Imam osjećaj kao da je sve počelo jučer, ali ovo je put prepun avantura i priča kojih se treba prisjetiti. Prva lopta, prva momčad, prvi gol ... Vrijeme leti! - napisao je Ronaldo na Instagramu.

- Od Madeire do Lisabona, od Lisabona do Manchestera, od Manchestera do Madrida, od Madrida do Torina, ali prije svega, svijetu sam iz dubine srca dao sve što sam mogao, nikada se nisam suzdržavao i uvijek sam pokušavao pružiti najbolju moguću verziju sebe. Zauzvrat, dali ste mi svoju ljubav i divljenje, svoju prisutnost i bezuvjetnu podršku. I zbog toga vam nikada neću moći dovoljno zahvaliti. Bez vas to nikad ne bi mogao.

- Dok slavim svoj 36. rođendan i 20. godinu kao profesionalni nogometaš, žao mi je što vam ne mogu obećati još takvih 20. Ali ono što vam mogu obećati je da dokle god ću igrati, od mene nikad nećete dobiti manje od 100 posto! Još jednom vam hvala svima na podršci, na ljubaznim porukama i inicijativama tijekom dana. Puno mi to znači i svi imate posebno mjesto u mom srcu.