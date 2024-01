Cristiano Ronaldo: Saudijska je liga bolja od francuske. Igrat ću nogomet još deset godina...

Cristiano Ronaldo (38) okupao se u fontani mladosti i završio 2023. godinu kao najbolji strijelac. Legendarni Portugalac zabio je 54 golova za Portugal i saudijski klub Al-Nassr, a iza sebe ostavio je Harryja Kanea i Kyliana Mbappéa (52 gola) te Erlinga Haalanda (50 golova).

Mnogi su otpisali Ronalda nakon što je napustio Manchester United. Mnogi su istaknuli kako je doživio strmoglavi pad, kojem je godinama prkosio, ali Ronaldo je još jednom dokazao kako ga nikad ne bi trebali podcijeniti.

Foto: AHMED YOSRI

-Volim kada ljudi sumnjaju u mene. Opet sam dokazao, nakon te jedne lošije godine, kako sam uspješan. Imao sam tešku godinu (2022. godine, op. a.), ali drago mi je što se sve to dogodilo. Sada sam snažniji i odigrao sam fantastičnu godinu. Bio sam najbolji strijelac, zamislite, s više golova od mladih lavova kao što je Erling Haaland. Ponosan sam, imam 39 godina uskoro, a još uvijek dobro izgledam Kritike su dio mojeg putovanja. Uvijek se nosim s time, profesionalni sam nogometaš već 22 godine - rekao je Ronaldo na dodjeli Globe Soccer nagradi u Dubaiju.

Cristiano vjeruje kako će saudijska liga biti među najboljima

Cristiano, koji je prva velika zvijezda koja je došla u Saudijsku Arabiju, vjeruje kako saudijska liga uskoro može biti jedna od tri ili četiri najboljih na svijetu.

- Vjerujem da će imati treću ili četvrtu najbolju ligu na svijetu. Korak po korak i doći ćemo do te razine. Smatrao sam kako će Saudijska Arabija biti dobar potez za mene. Zašto ne bih dao šansu nekoj novoj zemlji, s mojim nogometom i strašću mogu promijeniti razmišljanja drugih. Zašto ne? Sposoban sam to učiniti. Nisam arogantan, rekao sam to već prije godinu dana. Sve se mijenja.

Foto: AHMED YOSRI

Ronaldo ističe kako u Saudijsku Arabiju ne dolaze samo nogometaši.

Ronaldo: Saudijska liga je bolja od francuske

- Moj prelazak u Saudijsku Arabiju bio je dobar potez. Jako sam sretan, mnogi igrači, treneri, direktori, pa čak i nutricionisti dolaze ovdje! Saudijci su u procesu, za dobre stvari je potrebno vremena.

Slavni Portugalac vjeruje kako je saudijska liga već sada kvalitetnija od francuske Ligue 1.

- Ne bih rekao da je liga u Saudijskoj Arabiji lošija od francuske. U francuskoj ligi, imate dvije ili tri dobre momčadi koje su na visokoj razini. Saudijska liga je kompetitivnija, ljudi mogu reći štogod žele, ali imam svoje mišljenje. Igram ovdje već godinu dana, znam o čemu pričam. Trenutačno je naša liga bolja od francuske lige, a još ćemo biti bolji - rekao je.

Ronalda su pitali koliko bi još mogao igrati nogomet, na što je šaljivo odgovorio...

- Kad ću završiti? Ne znam, iskreno. Naravno, to će biti uskoro. A pod uskoro mislim još deset godina!