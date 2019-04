Cristiano Ronaldo se zadnji put u Hrvatskoj nije dobro proveo...

Ne razumijem to. Tužan sam jer suci ne štite tehničare, rekao je nezadovoljni Cristiano Ronaldo nakon utakmice Dinama i Real Madrida 2011. u Ligi prvaka te kamermanima nervozno pokazivao krvavi gležanj.

Bio mu je to prvi, a do ovog Uskrsa i jedini posjet Hrvatskoj, a ne pamti ga po dobrom. Ok, slavili su Madriđani s 1-0 golom Angela di Marije u 53. minuti, ali bila je to rovovska bitka Jurčićevog kontroliranog nogometa i Mourinhovog Reala koja je uzela nekoliko žrtava. Jurčićeva produžena ruka na terenu, rabijatni Jerko Leko, u nekoliko je navrata nagazio i dobrano istukao Cristiana Ronalda. Toliko da Portugalac koji je u karijeri prošao sve i svašta nije mogao vjerovati kako se Leko izvukao samo sa žutim kartonom do kraja utakmice.

Bjesnio je Ronaldo na Norveškog suca Sveina Oddvara Moena koji je bivšem hrvatskom reprezentativcu Jerku Leki dao žuti u 39. minuti pa ga propustio isključiti u 63. minuti kada je ovaj surovim startom uletio u Portugalčev gležanj. Izvukao se Leko, a Jurčića su slavili kao taktičkog genija koji je po vokaciji zadnjeg veznog igrača postavio na mjesto desnog beka kako bi zaustavio zvijezdu Reala, a u tome je i uspio. Ipak, gol odluke zabio je Di Marija.

- To je sramota, nepravda! A Marcelo dobije crveni. Nadam se da nam ovaj sudac više nikad neće suditi - neopravdano se ljutio Portugalac uz negodovanje i kimanje glavom te dodao:

- Ne razumijem zašto je dozvolio Dinamu tako grubu igru. Čini mi se da su imali preveliku zaštitu dok je mi uopće nismo imali.

Prepuni Maksimir također je imao veliku ulogu u Ronaldovoj indisponiranosti. Skandirali su mu 'Messi, Messi' na što je današnji napadač Juventusa nervozno širio ruke.

'Gotov je kad ga isprovociraš'

- Možda su neki ljubomorni što sam bogat, lijep i fantastičan igrač! - ispalio je tada Ronaldo.

- Odličan je, ali postoji način kako zaustaviti Ronalda. Ako ga malo isprovociraš, to više nije isti igrač - sa smiješkom je poslije Reala govorio Jerko Leko.

Cristiano Ronaldo sve do ovog Uskrsa nije bio u Hrvatskoj, a u nedjelju je privatnim avionio sletio u Dubrovnik te je odsjeo u čuvenoj vili Šeherezadi. Model njegovog aviona je Gulfstream G200 Galaxy (EC-KBC), a cijene tog modela vrte se u milijunima i milijunima dolara. Tim avionom nerijetko se na Instagramu pohvali i njegova djevojka Georgina.

Ronaldo će u Dubrovniku ostati možda i više od jednog dana, a sljedeću utakmicu igra tek 27. travnja protiv Intera.

Izgradio je za svoju ljubav

Vila Šeherezada, koju još zovu i 'Taj Mahalom Mediterana' jedina je zgrada izgrađena u istočnjačkom stilu. Napravljena je 1929., prema narudžbi bogatog ruskog Židova Vilima Zimdina koji je bio i njen prvi vlasnik i stanovnik. Zimdin je palaču dao izgraditi za svoju ljubavnicu Šeherezadu po uzoru na dvorac iz zbirke priča '1001 noć'. Cijena noćenja je prava 'sitnica', 50 tisuća kuna.

Vila je bila popularna jako i za vrijeme Jugoslavije kad su u njoj dva mjeseca boravili Elizabeth Taylor i Richard Burton. Za vrijeme njihova boravka u posjetu im je dolazio i Tito.

Oduševila je i Jamieja Foxxa:

- Dali su mi cijeli dvorac. Dvorac! Nemojte mi reći da nije moguće ostvariti svoje snove - dodao je oduševljeni oskarovac koji je odsjeo u Vili Šeherezada.

Prije nekoliko godina to raskošno zdanje od pet de luxe apartmana sa svim obilježjima luksuza od privatnog butlera do privatne plaže preko cijelog ljeta unajmio je za svoju obitelj ruski oligarh Viktor Vekselberg i za to zadovoljstvo izdvojio 750 tisuća eura.

Sve spavaće sobe u vili imaju kupaonicu s jacuzzijem te pogled na stari grad ili vrtove. Sve sobe opremljene su dizajnerskim namještajem. Gostima je na raspolaganju i osobni batler, privatna plaža te bazen s morskom vodom.

Uživali u delicijama

Par je uživao u uskršnjem ručku na otoku Lopudu u konobi "Dubrovnik" te su na lopudskoj rivi objedovali u tišini.

Na meniju su bili škampi i gamberi te jastog i pasta. Na kraju su probali i desert te se slikali s osobljem za uspomenu.

Vlasnik popularne konobe je Ivo Glumac, otac nekadašnjeg igrača Hajduka Tomislava Glumca. Konoba je na dobrom glasu, a zadnji nogometaši koji su ju posjetili prije Ronalda bili su Edin Džeko, Mathieu Flamini i kapetan rumunjske reprezentacije Vlad Chirices.

Ronaldo i Georgina su nakon ručka i šetnje otišli odmoriti, a navečer su se zaputili u poznati dubrovački restoran "360", smješten unutar gradskih zidina.

Tretman kakav je par dobio u Dubrovniku nisu dobili ni najveći državnici svijeta.

Ne tako davno najmoćnija žena svijeta Angela Merkel propješačila je od Ploča do Kneževa dvora, a prije nje jednako tako i američki potpredsjednik Dick Cheney te među brojnima moćnicima svijeta i engleski princ Charles, nogometaša i njegovu djevojku u crnom kombiju zatamnjenih stakala dovezli su do samih vrata restorana unutar gradskih zidina.

Nije poznato koliko će Cristiano Ronaldo ostati u Dubrovniku, ali nadamo se da će mu drugi dolazak u Hrvatsku ipak ostati u boljem sjećanju od čuvene maksimirske noći prije osam godina.