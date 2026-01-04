Crni dani u Engleskoj: Dvojica navijača umrla, neke utakmice otkazane, na tribinama drama

Rezultati i ljestvice u engleskim nogometnim ligama pali su u drugi plan nakon niza tragičnih i zabrinjavajućih događaja koji su potresli stadione diljem zemlje. Veliki rivalitet između Leeds Uniteda i Manchester Uniteda ostao je u sjeni smrti navijača domaćeg kluba, dok su se i na drugim utakmicama odvijale prave drame, a led i snijeg izazvali su dodatni kaos i bijes navijača.

Tragedija na Elland Roadu zasjenila derbi

Uoči jedne od najiščekivanijih utakmica kola, derbija između Leeds Uniteda i Manchester Uniteda na Elland Roadu, dogodio se tragičan slučaj. Hitna medicinska intervencija na stadionu nije uspjela spasiti život jednom navijaču, a klub je nekoliko sati nakon utakmice potvrdio najtužniju moguću vijest.

"Leeds United s velikom tugom potvrđuje da je jedan navijač nažalost preminuo nakon hitne medicinske intervencije uoči današnje utakmice. Misli svih u klubu su s obitelji i prijateljima navijača u ovom iznimno teškom trenutku", stoji u službenom priopćenju kluba.

Vijest je bacila tešku sjenu na samu utakmicu koja je, unatoč svemu, odigrana. Susret starih rivala završio je bez pobjednika, rezultatom 1-1. Domaćine je u vodstvo doveo Brenden Aaronson nakon pogreške mladog braniča gostiju, no slavlje je trajalo samo tri minute. Za izjednačenje i konačni rezultat pobrinuo se Matheus Cunha. Ironično, Elland Road je toga dana već jednom bio ujedinjen u tuzi, kada je u 22. minuti cijeli stadion zapljeskao u spomen na nedavno preminulog mladog navijača Joshuu Picka, ne sluteći da će dan završiti s još jednom tragičnom viješću.

Niz tužnih događaja na engleskim stadionima

Nažalost, smrt na Elland Roadu nije bila jedini incident koji je obilježio vikend. Iz Sheffielda je stigla potvrda o smrti navijača Russella Dukea, kojem je pozlilo tijekom utakmice protiv Leicester Cityja odigrane na Novu godinu. Klub je na svojim stranicama izrazio sućut obitelji i prijateljima. Ova vijest, koja je stigla samo 72 sata prije tragedije u Leedsu, dodatno je potresla nogometnu zajednicu u Engleskoj.

"Sheffield United je ožalošćen viješću da je Russell Duke preminuo nakon što mu je pozlilo na utakmici. Naša sućut Russellovoj obitelji u ovom teškom trenutku."

Nedjeljno poslijepodne donijelo je nove zabrinjavajuće scene, ovoga puta iz Londona. Početak utakmice između Fulhama i Liverpoola na Craven Cottageu odgođen je za 15 minuta zbog hitnog medicinskog slučaja na tribinama. Igrači su se već pripremali za izlazak na teren kada je objavljeno da će susret kasniti. Na stadion je moralo ući i vozilo hitne pomoći, zbog čega je promet oko stadiona bio privremeno preusmjeren, a igrači su vraćeni u svlačionice dok situacija nije stavljena pod kontrolu.

Kaos zbog zaleđenih terena i bijes navijača

Kao da tragični događaji nisu bili dovoljni, vikend je obilježio i kaos uzrokovan niskim temperaturama i zaleđenim terenima. Najviše prašine podigla je odluka o odgodi utakmice Championshipa između Hull Cityja i Watforda, koja je donesena svega 18 minuta prije zakazanog početka.

Iako je sam travnjak na MKM stadionu bio u dobrom stanju, problem su predstavljala zaleđena područja oko terena koja su procijenjena kao preopasna za sigurnost igrača. Odluka je izazvala bijes, posebno kod gostujućih navijača Watforda koji su potegnuli na dugo putovanje od gotovo 400 kilometara.

"Iako je sigurnost igrača na prvom mjestu, jako smo razočarani što je utakmica odgođena jer smo bili spremni igrati. Odluka o odgodi donesena tako blizu početka je za žaljenje i u potpunosti dijelimo frustraciju naših navijača", poručili su iz Watforda.

Ovo nije bila jedina odgođena utakmica. Zbog vremenskih neprilika otkazani su i susreti Sheffield Uniteda i Oxforda te Portsmoutha i Ipswicha, kao i brojne utakmice u nižim ligama, što je dodatno pokvarilo nogometni vikend za tisuće navijača diljem zemlje. Bio je to vikend koji će ostati upamćen ne po majstorskim potezima i golovima, već po tragedijama i frustracijama.