Cro Cop otkrio: Lažem mamu da mi je svaka borba zadnja...

Nikad u životu nisam doručkovao i nemam pojma što je to. Ne, stvarno. Ha, ako mi je trening u 8, onda bih valjda trebao ustati u pola 5 radi jela. Ma dajte, rekao je Mirko Filipović na konfrenciji o kondicijskoj pripremi sportaša na Kineziološkom fakultetu.

Mirko se i dalje bavi profesionalnim sportom s 44 godine, a kao ključne stavke za dugotrajnu karijeru istaknuo je odmor, trening i upravo prehranu.

- Uopće ne jedem i ne volim mnogo hrane. Nikad u životu nisam probao povrće, salatu, rajčicu. Senf, majoneza, kečap. To kad pomirišem nije mi dobro dva dana - rekao je Cro Cop koji je nedavno slavio u revanšu protiv Roya Nelsona pa otkrio da najviše problema s njegovom karijerom ima - njegova majka:

- Stalno na koljenima, krunica u ruci i moli me: 'Nemoj sine, nemoj više!' Uoči borbe pita me je li to zadnja, a ja joj već deset godina za svaku govorim da je... A kad čuje da sam dogovorio meč ode na YouTube i nađe mog protivnika i eto opet problema - rekao je Mirko pa nastavio:

- Pa je ja tješim: 'Ma nije mama, to je stara snimka. U međuvremenu je imao tri prometne nesreće, slijep je i tako.' Muljam, što ću?

A na konferenciji su se pojavili i drugi hrvatski vrhunski sportaši, no ostali su ipak sada umirovljeni. Bili su tu Perica Bukić, Dario Šimić, Dino Rađa.

- Bilo je igrača koji bi došli u hotel u pet ujutro, odradili trening na najvišoj razini, ali onda su nakon njega u 10-11 sati mrtvi. Malo je njih igralo nakon 30. godine, to je danak alkohola. Prvu sam čašu vina u životu popio debelo nakon kraja karijere, prije nekoliko godina - rekao je Bukić, a Rađa je potvrdio:

- Alkoholu nema mjesta u sportu!