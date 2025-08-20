Obavijesti

Cro Cop podijelio fotografiju na društvenim mrežama s puškom u ruci i izazvao brojne reakcije

Cro Cop podijelio fotografiju na društvenim mrežama s puškom u ruci i izazvao brojne reakcije
Foto: Facebook

Cop Cop umirovio se 2019. godine nakon pobjede u revanšu protiv Royja Nelsona, a od tada redovito pomaže pripadnicima policije seminarima u kojima dijeli bogato znanje stečeno treninzima i borbama

Stranica na društvenim mrežama “Policija Hrvatske” objavila je fotografiju legendarnog hrvatskog borca Mirka Cro Copa Filipovića (50 god., 38-11-2) u odori Antiterorističke jedinice Lučko. Na fotografiji se vidi najbolji hrvatski MMA borac u punoj specijalnoj opremi s automatskom puškom u rukama.

Foto: Facebook

Mirko je fotografiju odmah podijelio na društvenim mrežama, a izazvala je salve pozitivnih reakcija i tisuće “lajkova”. U bogatoj karijeri Cro Cop postao je jedini borac koji je osvajao pojaseve u K-1 i Prideu. Prije borilačke karijere želio je upisati policijsku akademiju.

SENZACIONALNA VIJEST Cro Cop se vraća borbama?! Na ekshibicijskom turniru protivnik će mu biti još jedna legenda...
Cro Cop se vraća borbama?! Na ekshibicijskom turniru protivnik će mu biti još jedna legenda...

- Predao sam molbu za policijsku akademiju, htio sam ići u Zagreb i nastaviti trenirati, to mi je bio san snova. Predao sam molbu, otišao na prijamni, sve dobro odradio, ali bio sam ispod crte. Mama je plakala, a meni je srce htjelo puknuti. Imao sam toliku volju i želju, ali nisam mogao glavom kroz zid. Nakon toga stigao je telegram s policijske akademije da sam ipak primljen. Neka veza je proradila. Ja sam s par strana pokušao da me poguraju. Dan-danas ne znam tko me upisao - ispričao je jednom prilikom Cro Cop kad je gostovao kod Roberta Knjaza.

Nakon završetka borilačke karijere nastavio je surađivati s policijom i držati im seminare. Tako je u listopadu prošle godine obučavao pripadnike interventne policije.

