Cro Cop podijelio fotografiju na društvenim mrežama s puškom u ruci i izazvao brojne reakcije

Stranica na društvenim mrežama “Policija Hrvatske” objavila je fotografiju legendarnog hrvatskog borca Mirka Cro Copa Filipovića (50 god., 38-11-2) u odori Antiterorističke jedinice Lučko. Na fotografiji se vidi najbolji hrvatski MMA borac u punoj specijalnoj opremi s automatskom puškom u rukama.

Foto: Facebook

Mirko je fotografiju odmah podijelio na društvenim mrežama, a izazvala je salve pozitivnih reakcija i tisuće “lajkova”. U bogatoj karijeri Cro Cop postao je jedini borac koji je osvajao pojaseve u K-1 i Prideu. Prije borilačke karijere želio je upisati policijsku akademiju.

- Predao sam molbu za policijsku akademiju, htio sam ići u Zagreb i nastaviti trenirati, to mi je bio san snova. Predao sam molbu, otišao na prijamni, sve dobro odradio, ali bio sam ispod crte. Mama je plakala, a meni je srce htjelo puknuti. Imao sam toliku volju i želju, ali nisam mogao glavom kroz zid. Nakon toga stigao je telegram s policijske akademije da sam ipak primljen. Neka veza je proradila. Ja sam s par strana pokušao da me poguraju. Dan-danas ne znam tko me upisao - ispričao je jednom prilikom Cro Cop kad je gostovao kod Roberta Knjaza.

Nakon završetka borilačke karijere nastavio je surađivati s policijom i držati im seminare. Tako je u listopadu prošle godine obučavao pripadnike interventne policije.