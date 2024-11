Croata pobijedio Želvu u jednoj od najkrvavijih borbi ikada! Đani efektno završio Spahovića

Andy Vrtačić i Kamil Oniszczuk otvorili su glavni dio velike FNC-ove priredbe u Zagrebu. Bio je to povratak hrvatskog borca u kavez nakon teške ozljede, no njegovo odsustvo s borilišta bilo je osjetno. Ilegalan udarac u međunožje, koji mu je Poljak zadao u prvih pola minute borbe, nije uzdrmao Vrtačića, ali jest kroše koji ga je srušio na tlo.

Vrtačić se uspio oporaviti i izvući iz teške situacije, no veći dio prve runde proveo je pritisnut uza kavez. Tek u posljednjoj minuti odvojio se od protivnika, a kada se borba preselila na distancu, bilo je jasno koliko je Andy maštovitiji i kreativniji.

Svoje vještine pokazao je i početkom druge runde kada je pokušao “high kick“, ali ga je Poljak preživio i srušio na pod. Unatoč lavovskoj borbi, Oniszczuk je demonstrirao zašto je višestruki grappling prvak svoje zemlje. Ipak, sudac je prekinuo njegovu neaktivnost i vratio borbu u stojeći položaj. Vrtačić je pokušao iznenaditi “spinning back fistom“ i “spinning kickom“, ali Poljak se pokazao kao iznimno izdržljiv protivnik. Sredinom runde Andy je pronašao priliku i bacio Poljaka u nokdaun, a borbu je završio snažnim udarcima na podu, čime je oduševio zagrebačku publiku.

Negucić bolji od Jurišića

Nakon njih, u kavez su ušli Jovan Marjanović i Kamil Kraska. Iako je Poljak najavio završnicu u drugoj ili trećoj rundi, brzo se prevario. Odmah u prvoj rundi uzdrmao je Marjanovića, bacio ga u nokdaun i završio borbu udarcima na podu. Sudac je mogao ranije prekinuti meč, a Srbin je dugo nakon nokauta ostao ležati na podu, što je utišalo Arenu. Na kraju se Marjanović pridigao, što je donijelo olakšanje svima prisutnima.

Stefan Negucić i Uroš Jurišić treći su par boraca koji su ušli u kavez na glavnom programu. Prva minuta borbe proletjela je bez značajnih trenutaka, sve dok se Negucić nije okliznuo, što je omogućilo Jurišiću da završi na njemu. Iako je Slovenac uhvatio duboku giljotinu, Negucić se obranio, prošao u njegov gard i preciznim udarcima na podu osigurao prvu rundu u svoju korist.

Druga runda bila je izjednačenija. Jurišić je uz žicu i udarcima iz klinča stekao laganu prednost. Treću rundu nakratko je prekinuo udarac u međunožje, zbog čega je sudac dao pet minuta vremena Jurišiću za oporavak. Publika nije štedjela zvižduke, a Arena je eksplodirala u trenutku kada se Slovenac pridigao i nastavio borbu. Pokušao je rušenje, ali Negucić je situaciju sjajno preokrenuo i laktovima nanio veliku štetu. Duboka posjekotina na Jurišićevu čelu bila je ključna, a suci su pobjedu dodijelili Neguciću.

Bojković oduševio

Ulazak jedne od najvećih zvijezda FNC-a i regionalne MMA scene, Marka Bojkovića, podigao je publiku na noge. Njegov protivnik Sahil Siraj trebao je biti najveći izazov u dosadašnjoj karijeri, no to se nije pokazalo točnim. Bojković je na isteku treće minute brutalno uzdrmao Šveđanina i završio borbu razornim “ground and poundom“. Protivnik je ostao ležati u kavezu, no na kraju se ipak pridigao i pružio ruku Bojkoviću.

Krvava pobjeda Croate

Uslijedila je borba koja je trebala biti za pojas između Francisca “Croate“ Barrija i Bojana “Želve“ Kosednara. Međutim, kako Slovenac nije uspio skinuti kilograme, dvoboj se održao u “catchweight“ kategoriji, a pojas nije bio u igri.

Već kod prvog klinča, sudar glavama uzrokovao je obilno krvarenje. Činilo se da Slovenac krvari više, zbog čega je postojala opasnost od prekida borbe. Tijekom meča publika je uzvikivala nogometne povike “Dinamo, Dinamo“. Barrijev znatno poboljšan “stand-up“ omogućio mu je da nekoliko puta ozbiljno uzdrma Kosednara.

Liječnik je morao ući u kavez zbog Kosednarove posjekotine, ali je borbu ipak dopustio. Barrijevo hrvanje zadavalo je velike probleme Slovencu, koji nije mogao pronaći rješenje za protivnikove tehnike. Na tlu je hrvatsko-argentinski borac dodatno otvorio ranu na Kosednarovoj glavi, osiguravši drugu rundu u svoju korist. Kosednarova glava našla se, bez pretjerivanja, u lokvi krvi.

Treća runda izgledala je slično drugoj. Barria je brzo srušio Kosednara i udarcima na podu dodatno pogoršao ranu. Nakon završetka borbe, kavez je izgledao poput scene iz popularnog filma inspiriranog videoigrom “Resident Evil“. Ovo je sigurno bio jedan od najkrvavijih mečeva posljednjih godina. Pitanje pobjednika nije se postavljalo ni u jednom trenutku jer je Barria dominirao tijekom svih 15 minuta borbe.

Nakon pobjede, Barria je održao emotivan govor.

- Možda nisam rođen kao Hrvat, ali osjećam se tako, kao pravi Zagrepčanin. Moja djeca i žena su Hrvati, i ja sam vaš - izjavio je i dodao:

- Da nema ove organizacije, sad bih se borio u KSW-u, gdje bi mi javili dva tjedna prije. Forgač, mislim da zaslužujem bonus - zaključio je sa smiješkom.

Barbir efektno završio Spahovića

Nakon njih, Ramos Andres i Kryzstof Jotko ušli su u kavez, čiji je pod izgledao kao da je netko slučajno prolio kantu crvene boje. Iako se Poljak hvalio da je u UFC-u slovio kao jedan od najboljih u obrani od rušenja, Ramos je lako preselio borbu u parter. Poljak je ipak pokazao klasu, podigao se na noge i tamo zadavao precizne udarce. Sve je riješio u drugoj rundi, kada je zauzeo leđa protivnika i završio borbu snažnim “ground and poundom“.

Đani Barbir oduševio je u svojoj predstavi protiv Tomislava Spahovića i opravdao epitet najvećeg hrvatskog talenta. Brzo je bacio protivnika u nokdaun, radio sjajno na podu, a potom pokazao raznovrsnost i sve završio gušenjem.