Croata: 'S Vasom nemam što pričati, a sa Savom želim meč!'

Deseta priredba Fight Nation Championshipa na rasporedu je za mjesec dana, točnije 4. ožujka te će FNC po prvi put otići izvan Hrvatske. I to u Bosnu i Hercegovinu, odnosno Ljubuški. Neki su domaći borci već najavljeni, a prvi službeno predstavljeni meč je prava poslastica. Tako će u borbu za pojas lake kategorije (-70 kg) ići Francisco ‘Croata’ Barrio (33, 10-3) i Brazilac Arlen ‘Benks’ Ribeiro (31, 12-4)!

Argentinsko-hrvatski borac vraća se u kavez FNC-a nakon dvije borbe u poljskom KSW-u. Podsjetimo, tamo je slavio u svibnju prošle godine protiv Lukasza Rajewskog (33, 12-8-1) gušenjem u drugoj rundi, dok je u studenom izgubio nokautom u trećoj rundi protiv Macieja Kazieczka (29, 9-2). U FNC-u ima tri pobjede – protiv Adija Durakovića na FNC-u 2, Aleksandra Jankovića (28, 14-12-1) na FNC 3 priredbi i protiv Vase Bakočevića (33, 42-23-1).

POGLEDAJTE VIDEO: Croata uoči meča za titulu

- Nikad nisam bio u Ljubuškom, pretraživao sam gdje je to kad sam čuo da se tamo borim. Čuo sam da je lijepi grad, jedan kolega s treninga živi tamo. Čuo sam da su ljudi dobri, da je tvrđava lijepa i da je hrana odlična, to je najbitnije. Očekujem da će puno navijača navijati za nas, pogotovo za dečke iz ATT-a koji su od tamo. Imam puno kumova u Livnu pa vjerujem da će doći navijati za mene. Ništa ne može biti jače od Vase i mene što se tiče rivalstva, ali bit će lijepa atmosfera. Uvijek je lijepo rivalstvo između Argentine i Brazila. Hrvati su ih pobijedili u četvrtfinalu pa se nismo susreli na Svjetskom prvenstvu, ali sad ćemo se naći. Bit će vatreno. U ime Argentine i Hrvatske još ću jednom izbaciti Brazil - rekao nam je Francisco ‘Croata’ Barrio uoči meča.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL/Instagram

S kojom pjesmom će ući u oktogon?

- Dolazak Hrvata, s tom pjesmom uvijek izlazim. To je jako lijepa pjesma koja sve Hrvate nabrijava, domoljubna je i lijepa. Brazilac je jednom u Puli također ušao s tom pjesmom. Jako sam spreman, imam dosta iskustva, spreman sam za pet rundi. Brazilac je dobar, oni su svi dobri i srčani, bit će vatrena borba. Mislim da ću uspjeti pobijediti i završiti ga u drugoj rundi. Dat ću sve od sebe da ga pobijedim - rekao je Barrio.

Uz MMA, ima i posao.

- Kolege na poslu znaju da se bavim sportom, uvijek gledaju moje borbe. Uvijek me motiviraju, kad je ručak, ne daju mi da jedem slatko. Uvijek su uz mene, pomažu mi.

Najbolji vikend u životu mu je...

- 17 i 18.12 2022. Hrvatska je bila treća i rodila mi se kćer. Dan kasnije je Argentina postala prvak svijeta. Bio sam pijan dva dana zaredom. Postao sam tata, to motivira mene i ženu na daljnje uspjehe u životu, obiteljske i mislim da će me u MMA isto motivirati.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Čujem li se s Vasom Bakočevićem? Nikad, ne zanima me. Nismo prijatelji, ako ćemo se ikad čuti, to će biti kada se potučemo u oktogonu. Nemam s njim ništa.

Vasu je već jednom pobijedio, a sada želi i Savu Lazića.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Vidim da mu falim pa se podsjeti mene na Instagramu. Očito ne može bez mene. On ima svoj posao, radi kao trener, nadam se da ćemo se boriti i vidjeti tko je bolji. Pojas u mojoj kategoriji još nikome nije dodijeljen. Nadam se biti prvi šampion do 70 kg. Htio bih braniti titulu, da napravimo meč Savo i ja. Njemu je teško skinuti kilograme kao i meni. Mislim da bi i njemu motivacija bila boriti do 70 kila, pet rundi da se borimo za titulu. Prvo moram pobijediti Brazilca, a onda bih volio da sljedeći meč bude protiv Save - rekao je Barrio pa poslao poruku svim navijačima:

Pozivam vas sve da nas dođete podržati, ovo je jako težak sport, dajemo sve od sebe da vam dajemo najbolji show koji će biti najbolji ikad u Ljubuškom i okolici.

Najčitaniji članci