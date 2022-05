'Croata' se vraća u kavez: Bit će izazov skinuti kilograme, meč? Ratnik sam, to idem pokazati

Bio sam na treningu i pitao me Forgi hoću li se boriti. Pogledao sam ga i rekao, ma hoću. A kad me Erslan 'bocnuo' i počeo izazivati da ne želim prihvatiti borbu, samo sam kimnuo Forgiju da je to to, govori nam Francisco 'Croata' Barrio (32, 9-2) kojeg u kavezu poljskog KSW-a ponovno čeka short notice meč.

A s druge će mu strane biti Lukasz Rajewski (32, 11-7), brat Sebastiana Rajewskog (30, 12-6) kojeg je Filip 'Nitro' Pejić (29, 15-7) nokautirao za 11 sekundi u studenom 2020. godine. A 'Croata' sprema nešto za završetak meča, a doduše, teško je očekivati da će to napraviti tako brzo. Prvo mu je na pameti skidanje kilograma jer su dogovorili catchweight do 74 kg.

- Da me zovu dva mjeseca prije, jave za meč na vrijeme, ne bi bilo problema i odradile bi se pripreme. Mislio sam se boriti za dva mjeseca, ali ovo je 'uletjelo'. Imam ugovor s KSW-om do desetog mjeseca pa ćemo vidjeti, jer je ovo treći meč da me zovu 'kad gori', a očito ih i nije previše briga. Ovo je pravi izazov jer sam na 81 kg u offu, a sad ćemo skidati. Kondicija mi nikad nije bila problem, samo da to skinemo.

Poljak se posljednji put borio u siječnju ove godine kad je u drugoj rundi izgubio od Donovana Desmaea (30, 15-8) koji ga je prisilio na predaju, a 'Croata' dolazi u nizu od dvije pobjede. U siječnju prošle godine je u KSW-u jednoglasnom odlukom sudaca slavio protiv Bartlomieja Kopere (29, 9-7), a u rujnu je na FNC-u gušenjem u prvoj rundi slavio protiv Vase Bakočevića (32, 41-22-1).

- Protivnik je opasan i tvrd borac, a koliko sam vidio, svrstavaju ga kao favorita. U svojoj glavi sam ja favorit i to je to. Deset je dana do borbe, nemamo se tu što posebno pripremati, ratnik sam i tamo to idem pokazati - jasno je zaključio argentinsko hrvatski borac.

Priredba je na rasporedu u subotu, 28. svibnja od 19 sati, a Francisco će biti prva borba večeri.

