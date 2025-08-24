Obavijesti

SENEGALSKI NAPADAČ

Crvena zvezda prodaje bivšeg igrača Gorice za osam milijuna€

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
2
Foto: Dusan Milenkovic

Podsjetimo, Ndiaye je igrao za Goricu od 2019. do 2021. i u 55 utakmica zabio 19 golova, uz šest asistencija. Dobre igre odvele su ga do Göztepea u transferu vrijednom 1,15 milijuna eura

Cherif Ndiaye (29) na izlaznim je vratima Crvene zvezde. Bivši igrač Gorice trebao bi put Ujedinjenih Arapskih Emirata gdje ima bogatu ponudu. Zvezdi bi od transfera trebalo pripasti čak osam milijuna eura, pišu srpski mediji. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Velika Gorica: Radovi na promjeni travnjaka na stadionu Gorica 01:53
Velika Gorica: Radovi na promjeni travnjaka na stadionu Gorica | Video: 24sata/Neva Žganec/PIXSELL

Zanimljivo, klub iz UAE-a prvotno je nudio 10 milijuna eura, ali srpskom je klubu bilo važno da Ndiaye zaigra u playoffu Lige prvaka pa je pristao na manji iznos. 

Podsjetimo, Senegalac je igrao za Goricu od 2019. do 2021. i u 55 utakmica zabio 19 golova, uz šest asistencija. Dobre igre odvele su ga do Goztepea u transferu vrijednom 1,15 milijuna eura, a potom je preko SH Porta i Adane Demispor stigao do Crvene zvezde u rujnu 2023. za 4 milijuna eura. 

Susret 4. kola UEFA Lige prvaka između Crvene zvezde i Barcelone
Foto: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Za srpski klub odigrao je 87 utakmica i zabio 39 golova te namjestio 11. Prema Transfermarktu vrijedi 5 milijuna eura, a za senegalsku reprezentaciju odigrao je pet utakmica. 

