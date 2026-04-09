KONFERENCIJSKA LIGA

Crystal Palace srušio Fiorentinu, Pongračić igrao do 82. minute

Piše HINA,
Hrvatski nogometni reprezentativac Marin Pongračić igrao je do 82. minute za Fiorentinu u 0-3 porazu na gostovanju kod Crystal Palacea u prvoj utakmici četvrtfinala Konferencijske lige. Borna Sosa ostao je na klupi Crystal Palacea za koji su strijelci bili Mateta (24-11m), Mitchell (31) i Sarr (90+1).

Opipljivu prednost od 3-0 pred uzvrat stvorio je i Šahtar protiv AZ Alkmaara, dok će Mainz 05 na gostovanje kod Strasbourga s vodstvom od 2-0. Ranije u četvrtak je i Rayo Vallecano na svom terenu s visokih 3-0 svladao atenski AEK

U prvoj utakmici četvrtfinala Konferencijske lige Rayo Vallecano je kao domaćin svladao atenski AEK sa 3-0. Strijelci su bili Akhomach (2), Lopez (45+2) i Palazon (74-11m). Bivši hrvatski reprezentativac Domagoj Vida ostao je na klupi AEK-a.

FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža
EVO KAKO SE MIJENJALA

FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža

Sarah Crail je australska bodibilderica koja se u ovaj sport zaljubila kada je imala 20 godina, a u svega osam godina stvorila je impozantne mišiće. Takve da joj i neki muškarci zavide na bicepsima
FOTO Bivši osvajač Lige prvaka promijenio grb. Sviđa li vam se?
EVO TKO JE MIJENJAO IDENTITET

FOTO Bivši osvajač Lige prvaka promijenio grb. Sviđa li vam se?

Klubovi, a posebno u posljednje vrijeme, često eksperimentiraju s promjenama grbova. Nerijetko to bude na opći užas navijača koji ostanu ogorčeni promjenama povijesnih obilježja. Među njima je i Marseille
FOTO Neuer obožava Hrvatsku, a ona njega. Zbog 15 godina starijeg ostavila je i karijeru...
ANIKA NEUER

FOTO Neuer obožava Hrvatsku, a ona njega. Zbog 15 godina starijeg ostavila je i karijeru...

Anika Neuer, djevojačkog prezimena Bissel, nije samo "žena nogometaša". Dolazi iz sportske obitelji u kojoj je rukomet bio način života. I sama ga je igrala profesionalno

