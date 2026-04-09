FOTO Neuer obožava Hrvatsku, a ona njega. Zbog 15 godina starijeg ostavila je i karijeru...

Anika Neuer, djevojačkog prezimena Bissel, nije samo "žena nogometaša". Dolazi iz sportske obitelji u kojoj je rukomet bio način života. I sama ga je igrala profesionalno
Dok je legendarni njemački golman Manuel Neuer godinama gradio status jednog od najboljih na svijetu, njegov privatni život često je bio jednako turbulentan i zanimljiv javnosti
| Foto: Christian Charisius/DPA
Foto: Christian Charisius/DPA
| Foto: Christian Charisius/DPA
Foto Matthias Balk/DPA
U središtu pozornosti posljednjih je godina njegova supruga Anika, 24-godišnja bivša sportašica koja je zbog ljubavi i obitelji donijela odluku koja je mnoge iznenadila, posvetivši se u potpunosti ulozi majke i supruge nogometne ikone.
| Foto: Christian Charisius/DPA
Njihova priča, koja je započela kontroverzno, danas se čini idiličnom, a par nerijetko pronalazi mir na omiljenoj destinaciji - hrvatskoj obali.
| Foto: Christian Charisius/DPA
Anika Neuer, djevojačkog prezimena Bissel, nije samo "žena nogometaša". Dolazi iz sportske obitelji u kojoj je rukomet bio način života.
| Foto: Federico Gambarini/DPA
Njezin otac je predsjednik nadzornog odbora rukometnog kluba HC Erlangen, a i brat joj je profesionalni rukometaš. Slijedeći obiteljske stope, Anika je gradila vlastitu karijeru kao talentirana lijeva vanjska igračica u njemačkom drugoligašu ESV 1927 Regensburg.
| Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Jan Kaefer
Bila je ključna igračica svoje ekipe, a njezin trener Bernhard Goldbach hvalio je njezinu predanost, posebno nakon što se vratila na teren jača no ikad poslije porodiljnog dopusta.
| Foto: Christian Charisius/DPA
Foto Frank Hoermann/DPA
Upravo zato je njezina odluka da s 24 godine privremeno završi karijeru odjeknula u njemačkim sportskim krugovima. Iako je ljubav prema rukometu bila golema, Anika je odabrala drugu ulogu - onu majke njihovom sinu Luci, rođenom u ožujku 2024. godine.
| Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Jan Kaefer
"Odluka mi je bila jako teška. Obožavam ekipu i uživam igrati s curama. Ovu pauzu ne vidim kao kraj rukometne karijere, samo želim imati više vremena za sina", poručila je u priopćenju.
| Foto: Christian Charisius/DPA
Njezin trener dodao je kako se Anikinim postignućima može samo "skinuti kapa", ističući kako je odigrala sve utakmice u sezoni nakon povratka s porodiljnog.
| Foto: Tom Weller/DPA
Veza Manuela i Anike od samog je početka bila pod povećalom javnosti, ne samo zbog razlike od 15 godina, već i zbog okolnosti u kojima je započela.
| Foto: Jürgen Fromme/DPA
Naime, Neuer je bio u braku s Ninom Weiss kada je upoznao mladu studenticu i rukometašicu.
| Foto: instagram
Njihov brak, sklopljen 2017. godine, raspao se 2019. kada su u medije procurile informacije da je golman Bayerna započeo vezu s Anikom.
| Foto: instagram
Foto Frank Hoermann/DPA
Mediji su tada često isticali nevjerojatnu fizičku sličnost između Nine i Anike.
| Foto: Jürgen Fromme/DPA
Nakon razvoda, Neuer je prestao skrivati svoju novu ljubav.
| Foto: Jürgen Fromme/DPA
Par se vjenčao u tajnosti na maloj civilnoj ceremoniji u studenom 2023. godine u gradskoj vijećnici blizu jezera Tegernsee, u prisustvu svega dvadesetak najbližih članova obitelji i prijatelja.
| Foto: Jürgen Fromme/DPA
Iako službene objave nije bilo, Anika je brzo promijenila prezime na društvenim mrežama u Neuer, čime je potvrdila sretnu vijest.
| Foto: Jürgen Fromme/DPA
Foto Tom Weller/DPA
Veliko trodnevno slavlje za širi krug prijatelja i obitelji priredili su u srpnju 2025. u luksuznom dvorcu Freudenstein u Italiji, gdje su među gostima bili i suigrači iz Bayerna te nogometna legenda Michael Ballack.
| Foto: Tom Weller/DPA
Otkako je s Neuerom, Anika je postala njegova najvjernija navijačica.
| Foto: Tom Weller/DPA
Često je se može vidjeti na tribinama Allianz Arene, odjevenu u dres Bayerna s njegovim imenom, kako strastveno bodri supruga.
| Foto: Tom Weller/DPA
Foto Christian Charisius/DPA
No, kada se svjetla stadiona ugase, par traži mir daleko od očiju javnosti, a jedna od njihovih omiljenih oaza postala je Hrvatska.
| Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON/DPA
Foto Marcel Engelbrecht/DPA
Foto Frank Hoermann/DPA
Manuel Neuer nikada nije krio svoju[ljubav prema Dalmaciji, koja mu je postala redovita ljetna destinacija.
| Foto: nordphoto GmbH / Alterphotos/NOR
Foto nordphoto GmbH / Alterphotos/NOR
Foto nordphoto GmbH / Alterphotos/NOR
Foto Peter Kneffel/DPA
Više je puta viđen kako uživa na potezu od Dubrovnika i Šipana do Omiša i Makarske rivijere.
| Foto: instagram
Domaću javnost posebno je oduševio kada su se u nekoliko navrata pojavile njegove fotografije u golmanskom dresu Hajduka. Jedna od najpoznatijih snimljena je na otoku Šipanu, gdje Neuer opušteno pozira s Ožujskim pivom u ruci, odjeven u dres splitskog kluba.
| Foto: instagram
Foto instagram
Poznato je i da se ne ustručava zapjevati hrvatske pjesme, poput "Lijepa li si", te se družiti s lokalnim stanovništvom, koje ponekad počasti i pićem.
| Foto: instagram
Njegova opuštenost i ljubav prema Hrvatskoj pokazuju stranu svjetske zvijezde koju rijetko viđamo, a čini se da je upravo u obiteljskoj sreći s Anikom i sinom Lucom pronašao savršeni balans između napornog profesionalnog života i privatnog mira.
| Foto: instagram
*uz pomoć AI-ja
| Foto: Fenix magazin