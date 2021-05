Je li CSKA bio prevelik zalogaj za legendarnog hrvatskog nogometaša Ivicu Olića (41)? Pitanje je na koje ovih dana pokušavaju odgovoriti ruski mediji nakon što je CSKA Moskva sezonu u domaćem prvenstvu završio na šestom mjestu, što je najgori plasman kluba u posljednjih 20 godina, te tako ostao bez Europe.

Ivica Olić preuzeo je momčad krajem ožujka u jako lošem stanju od Viktora Gončarenka. Krenulo je sjajno, probudio je momčad i došli su do tri pobjede zaredom, ali ni Ola očito nije čudotvorac. U posljednjih pet utakmica izgubili su triput uz pobjedu i remi, a to je bilo nedovoljno za plasman u Europu.

I svi sada prst krivice upiru u Olića kojeg je klub bez razmišljanja ubacio u buktinju. Za neke je ovo bio prevelik zalogaj za Olića u prvom izazovu samostalne trenerske karijere. Do ožujka je obnašao ulogu pomoćnika Zlatka Dalića, nije bio pod tolikim stresom i povećalom, a to je sve prihvatio dolaskom u CSKA. Bez ikakvih priprema i to usred sezone je trebao pohvatati sve konce i implementirati svoje ideje u momčad. Bilo je jasno da mu treba čudo u tako kratkom vremenu da probudi momčad koja je pod Viktorom Gončarenkom izgledala jako loše, a takvo nešto očekivati od 41-godišnjeg trenera, kojemu je to prvi pravi izazov u karijeri, je bilo nerealno.

S tim se slaže i legendarni ruski trener Valerij Gazajev (66), koji smatra da je njegovim imenovanjem CSKA iskoristio Olića kako bi imao koga okriviti za neuspjeh.

- Žao mi je što je mladi trener bačen u stroj za mljevenje mesa. Olić je divna osoba i sjajan igrač, puno je učinio za CSKA kao nogometaš. Ali sada je, praktički bez trenerskog iskustva, preuzeo momčad koja bi trebala stalno pobjeđivati. Njegova odgovornost sada je sasvim drukčija - rekao je za ruske medije pa dodao:

- Više puta sam govorio da je Viktora Gončarenka trebalo ostaviti na mjestu trenera do kraja sezone, a onda na ljeto imenovati Olića. Ivica bi tijekom dva mjeseca imao priliku pobliže upoznati momčad, a onda s njom provesti pripreme. To bi bilo logično. Olića su bacili u jezero. Ako ispliva - super, a ako ne - utopio se. Sada je on odgovoran za sve neuspjehe - kazao je Gazajev, koji je u karijeri vodio Dinamo Kijev, Dinamo Moskvu te i CSKA s kojim je 2005. godine osvojio Kup Uefe zajedno s Ivicom Olićem.

Pripreme kluba za novu sezonu počinju sredinom lipnja i upravo zbog toga je propao Olićev plan o novom reprezentativnom ljetu. Kao i prije tri godine na SP-u, i ovaj put je htio biti pomoćnik Zlatku Daliću na Euru, ali je na koncu sve propalo jer termini priprema CSKA-a i samog turnira poklapaju.

Vlasnička struktura CSKA sigurno neće biti zadovoljna jer propuštanje europskih natjecanja znači manjak prihoda, ali i oni sami su svjesni da Olić nije puno toga mogao napraviti u nešto više od mjesec dana. Do početka nove sezone imat će priliku posložiti momčad po svome guštu te se samo orijentirati na što bolji rezultat u domaćim natjecanjima.

Sljedeće sezone ćemo vjerojatno gledati drugačiji CSKA jer su ruski mediji još ranije najavili kako će Olić napraviti remont i da će klub napustiti jako puno igrača. Jedan od njih je i Nikola Vlašić koji je gotovo sigurno odigrao svoje za rusku momčad. Posljednje tri godine je u Moskvi, već je prerastao ruski nogomet i svima je jasno da je došlo vrijeme za neki klub iz Lige petice.

A Olić? Sada ima vremena da zbroji sve mane i nedostatke koje ima njegova momčad, a onda će nam sljedeća sezona pokazati je li ovo bio preveliki zalogaj za njega u prvom samostalnom poslu ili apsolutni pogodak.