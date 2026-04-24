Čudesna Iva kući je donijela broncu s EP-a u judu: 'Tata mi nije dao da odustanem...'
Iva Oberan osvojila je prvu medalju na velikim natjecanjima. S europskom prvenstva u judu vratila se s broncom oko vrata, a najbolje tek slijedi. Završila je faks, nosila vojnu uniformu, a cilja - Olimpijske igre
Naš judo ima novu veliku medalju! Lara Cvjetko donijela je Hrvatskoj dvije bronce s europskih i dva srebra sa svjetskih prvenstava, a Barbara Matić okitila se olimpijskim zlatom i brojnim zlatnim i srebrnim medaljama. Sada je Hrvatska dobila novo čudo. Na Europskom prvenstvu u Tbilisiju, Iva Oberan (26) osvojila je broncu i potvrdila da njeno vrijeme za vrh ne dolazi, nego je već tu. Prva medalja za dubrovački judo, prva medalja s velikih natjecanja i jedan cilj - Olimpijske igre.