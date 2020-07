Čudesne brojke 'crvene' sezone

Mi pobjeđujemo i kada imamo loš dan. Dečki kopaju i bore se, to najviše volim. Možemo biti još i bolji, rekao je autor povijesne Liverpoolove sezone Klopp u kojoj je završilo 30-godišnje čekanje

<p>Na putu do prvog naslova engleskog prvaka u posljednjih 30 godina, Liverpool je postavio i niz rekorda.</p><p>- Bila je to izuzetna i gotovo savršena sezona - kazao je strateg "Redsa" <strong>Jürgen Klopp</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje Liverpoola</strong></p><p>- Nogometni dio godine je bio izuzetan. Osvojili smo englesko prvenstvo, svjetsko klupsko prvenstvo, europski Super kup, te osvojili 99 bodova nakon 97 prošle godine - dodao je njemački stručnjak.</p><p>Liverpool je osigurao naslov prvaka sedam kola prije kraja prvenstva, dok su Manchester United (2000/01.) i Manchester City (2017/18.) to učinili pet kola prije kraja.</p><p>Liverpool je postao i prvi klub koji je osvojio naslove prvaka u osam različitih desetljeća. Zaključio je sezonu s 32 pobjede čime je izjednačio rekord Manchester Cityja po broju pobjeda u jednoj sezoni.</p><p>Pobjedom protiv Aston Ville početkom srpnja, produžili su rekordni niz od 24 uzastopne domaće pobjede u prvenstvu, a prijašnji rekord je držao City sa 20 utakmica. Seriju Kloppove momčadi prekinuo je Burnley odigravši na Anfieldu 1-1.</p><p>Ove sezone su nanizali i 18 uzastopnih ligaških pobjeda izjednačivši rekord Manchester Cityja. Pobjedom protiv Southampton sa 4-0, prvog dana veljače, Liverpool je pobjegao Cityju na 22 boda prednosti što je tada bila najveća prednost u povijesti Premier lige. Kasnije je narasla i na 25 bodova viška.</p><p>Prvi put u 127-godišnjoj povijesti kluba u jednoj su sezoni barem jednom pobijedili svaku momčad. Ove sezone su osvojili čak 55 domaćih bodova, što su do sada ostvarili još jedino Chelsea (2005/06.), United (2010/11.) i City (2011/12.).</p><p>U posljednjem kolu ove sezone na gostovanju su pobijedili Newcastle United sa 3-1 postavivši novi klupski rekord sa 14 gostujućih pobjeda u jednoj sezoni.</p><p>- Mi pobjeđujemo i kada imamo loš dan. Dečki kopaju i bore se, to najviše volim - poručio je Klopp na oproštaju od ove sezone.</p><p>- Vjerujem kako iduće sezone možemo biti još bolji - dodao je.</p><p>- Sada moramo napraviti rez, uživajte, budite sretni, a onda sredinom kolovoza ponovo započinjemo s treninzima i od tog trenutka opet ćemo pokušati sa svime što imamo i ništa nas neće zaustaviti - kazao je za Guardian.</p>