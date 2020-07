Lovren ide u Zenit za 12 milijuna eura! Povratak Rusiji s ljubavlju

Van Dijk i Matip su u prednosti, Klopp će dovesti i pojačanja, a kako Lovrenu ugovor ističe slijedeće ljeto - za sve je bilo najbolje da se dogovori rastanak. Lovren seli u 'srebrnu' Rusiju

<p>Nakon tri godine u Francuskoj pa sedam godina u Engleskoj, 'vatreni' stoper ide u zemlju u kojoj je odigrao svjetskih mjesec dana na Svjetskom prvenstvu...</p><p><b>Dejan Lovren</b> (31), javljaju Englezi, iz Liverpoola prelazi u ruski Zenit iz Sankt Petersburga i to u transferu teškom 12 milijuna eura!</p><p><strong>VIDEO: Lovren i Klopp, šampionski zagrljaj pa rastanak</strong></p><p>Lovren je bio jedna od personifikacija ere <strong>Jurgena Kloppa</strong> koji je Redse odveo do naslova europskih, svjetskih pa na kraju i engleskih prvaka, ali već je neko vrijeme očigledno kako je naš igrač daleko od statusa u startnom stoperskom paru Liverpoola.</p><p><strong>Van Dijk</strong> i <strong>Matip</strong> su u prednosti, Klopp će dovesti i pojačanja, a kako Lovrenu ugovor ističe sljedeće ljeto - za sve je bilo najbolje da se dogovori rastanak.</p><p>Liverpool ga je 2014. Southamptonu platio 25, a sada prodao za 12 milijuna i nešto zaradio, a Lovren ide u klub u kojem će igrati te u najboljoj mogućoj formi dočekati odgođeni Euro 2020 koji će se igrati u ljeto 2021. godine.</p><p>Lovren se tako vraća 'Rusiji s ljubavlju'. Nogomet koji je u toj zemlji igrao tijekom Svjetskog prvenstva 2018. na kojem je s Hrvatskom otišao do finala bio je - stoperska doktorska disertacija.</p><p>Vijest su objavili brojni engleski mediji, među prvima <a href="https://www.theguardian.com/football/2020/jul/24/lovren-liverpool-zenit-west-ham-sign-tomas-soucek-on-permanent-deal?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter#Echobox=1595589760">Guardian</a>, a potvrdio ju je i novinar The Athletica:</p>