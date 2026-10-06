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ČUDESNE SCENE Poslušajte kako se hrvatska himna ori Poljudom

Piše Tomislav Gabelić, Jakov Drobnjak,
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ČUDESNE SCENE Poslušajte kako se hrvatska himna ori Poljudom
Foto: Screenshot/SportKlub
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Poljud je gorio: navijači su dočekali 'vatrene' ovacijama, a Dani Olmo posebno je pozdravljen uz gromoglasan pljesak i poruku "za Vukovar"

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Sat vremena prije početka utakmice Hrvatske i Španjolske,  tribine Poljuda već su bile napola popunjene pa je veliki pljesak podrške dočekao trojicu golmana koji su u pratnji trenera Vatroslava Mihačića istrčali na zagrijavanje. Livaković, Pandur i Kotarski su im uzvratili pljeskom a gledatelji su se nastavljali zabavljati uz prigodne navijačke i domoljubne pjesme. Novi, još jači pljesak odjeknuo je kada su na teren istrčali i ostali prvotimci.

Pola sata prije početka utakmice na zagrijavanje su izašli i Španjolci praćeni zvižducima, ali i pokojim pljeskom, ipak je riječ o Svjetskim prvacima, igračima i reprezentaciji prema kojima mnogi ljubitelji nogometa u Hrvatskoj gaje simpatije.

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No na službenom predstavljanju jednom se gostujućem igraču nije zviždalo, kada je službeni spiker predstavio Dani Olma stadion se prolomio od pljeska koji je potrajao dobrih dvadesetak sekundi, uz poruku s razglasa: "Dani, gracias por todo, posebno za Vukovar"

Himnu s Poljuda poslušajte OVDJE.

I baš kao što su 'vatreni' zaželjeli, na Poljudu ih je dočekala sjajna, poticajna atmosfera puna pozitive i podrške, koja ih je pratila od zagrijavanja, preko službenog predstavljanja do utakmice, a dolazila je sa sve četiri tribine, na kojima su izvješene zastave iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva odakle su navijači došli na utakmicu.

Sretna je okolnost da su Španjolci odustali od svog kontingenta ulaznica pa je stadion bio ispunjen od prvog do zadnjeg mjesta davno prije početka utakmice. Otpjevali su gledatelji sa šalovima i zastavama u rukama "Lijepa li si", "Dalmacijo", potom su kapetani Modrić i Rodri izveli suigrače na teren, klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice otpjevala je Lijepu našu i spektakl je mogao početi.

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