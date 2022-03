Čudesni Benzema srušio rekord LP i prestigao legendu Reala: Moja najbolja sezona? Možda

Real je u Madridu deklasirao je Parižane s 3-1 te se plasirao u četvrtfinale Lige prvaka, a sva tri gola za 'kraljeve' zabio fenomenalni Karim Benzema (34) koji je srušio rekord Lige prvaka.

- Bila je to nezaboravna noć, zbog plasmana, atmosfere, golova, povratka.. Sretan sam i ponosan, ali to je trud cijele momčadi, ljudi koji su bili na terenu, onih koji nisu mogli igrati, suigrača i trenera. Bila je to čarobna noć za sve. Nakon prve utakmice sam već bio spreman i koncentriran na revanš. Svi smo krenuli u utakmicu s puno entuzijazma. Nakon pobjede protiv PSG-a imamo puno samopouzdanja - rekao je Benzema.

Francuski napadač je u dobi od 34 godine i 80 dana postao najstariji igrač najelitnijeg nogometnog natjecanja koji je zabio hat-trick, a rekord je uzeo Olivieru Giroudu.

Večer nije mogla biti posebnija za Karima koji je ovom rekordu dodao još jedno postignuće. Benzema je preskočio legendarnog Alfreda Di Stefana te je došao do brojke od 309 golova u dresu Reala te se sada nalazi na trećem mjestu. Ispred njega su Raul Gonzalez s 323 gola i Cristiano Ronaldo s 450.

- Pobijediti Di Stéfana je san jer je on legenda Madrida. Sjećam se kad me zagrlio na predstavljanju s Real Madridom. To što sam na njegovoj razini čini me jako sretnim i daje mi više snage da napredujem - rekao je Benzema koji je u Realu od 2009. godine.

Nakon prvog gola Benzeme, Parižani su nestali s terena, a Real je to iskoristio i to s dva gola Benzeme u razmaku od samo dvije minute.

- Ne znam je li to jedna od mojih najboljih utakmica s Madridom, sjećam se i finala Lige prvaka protiv Liverpoola... Bila je to jako velika utakmica, ne samo za mene nego za cijelu momčad - kazao je Benzema nakon čega je odgovorio misli li da je ovo njegova najbolja sezona:

- Mogla bi biti, jer svake godine želim unaprijediti prethodnu. Radim naporno svaki dan, a sada više nego ikad. Nisam mislio da ću postići toliko golova. Uvijek sam želio ostati zapamćen i mislim da sam na pravom put.