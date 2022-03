Marca: PSG nije znao odakle dolazi tsunami, Modrić je odradio još jedan epski nastup

Real je u Madridu deklasirao je Parižane s 3-1 te se plasirao u četvrtfinale Lige prvaka. 'El maestro' Luka Modrić odigrao je još jednu fantastičnu utakmicu, a španjolski mediji za hrvatskog kapetana imaju samo riječi hvale.

Modrić je u 76. minuti odigrao fenomenalnu akciju osvojivši loptu na 20 metara od svog gola. Riješio se šestorice igrača te je povukao sve do polovice Parižana. Uputio je okomitu loptu za Viniciusa koji mu je vratio loptu, a doktor Luka s 20-ak metara savršeno je proigrao Benzemu koji je udarcem iz prve po drugi put zatresao mrežu Parižana.

"Karim Benzema okrunjen je kao kralj Madrida, a Luka Modrić za sjećanje je ispisao još jedan epski nastup", piše španjolski Mundo Deportivo.

Nakon prvog gola Benzeme, Parižani su nestali s terena, a Real je to iskoristio i to s dva gola Benzeme u razmaku od samo dvije minute.

"Madridski Benzema, Modrić i društvo podigli su spomenik povijesti ovog kluba. Suočili su se s ogromnim rivalom, ponosno se borili i uništili francusku momčad. Jedan je kralj Europe, piše ugledni španjolski list Marca pa dodaje:

"PSG nije znao odakle dolazi tsunami. Predvođen Modrićem i Benzemom, ovaj Real je gotovo nepobjediv".

A komplimenti su stigli i s Otoka gdje su ga gledali bivši braniči engleske reprezentacije Jonathan Woodgate i Rio Ferdinand.

- Dvojica veterana stisnuli su zube i preuzeli odgovornost na sebe. Benzema je bio neumoljiv, a tek Luka Modrić, onaj drugi gol... Povukao je loptu sa svoje polovice, prešao barem trojicu igrača PSG-a i zatim realizirao asistenciju kako samo on to zna! - rekao je Woodgate, a Rio je zaključio:

- Svi smo već uzdizali u nebesa Kyliana Mbappea - najubojitijeg igrača u tom trenutku - no, u nastavku je Benzema presjekao: 'Ne, ne, ne, nisam ja još gotov!' i zatim zabio hat-trick. On je prava, kompletna 'devetka'. A pogledajte samo Luku Modrića, pa taj je kao vino - što je stariji, to je bolji!