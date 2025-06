Čudesni Duplantis opet srušio svjetski rekord! Oborio ga je 12. put, ali prvi u svojoj Švedskoj

Fantastični skakač s motkom Armand Duplantis (25) ponovno je oborio svjetski rekord. Leteći Šveđanin skočio je nevjerojatnih 6,28 metara čime je po 12. put u karijeri oborio rekord!

No, prvi put do sada to je učinio u Švedskoj odakle potječe i za koju nastupa iako je rođen u SAD-u. Rekord je oborio na mitingu Dijamantne lige u Stockholmu.

Duplantis je za jedan centimetar popravio svoj i dosadašnji svjetski rekord postavljen u veljači ove godine u Clermont-Ferrandu.

To je njegov 12. svjetski rekord u karijeri, a četvrti put da ga je oborio na mitingu Dijamantne lige. Ovaj, na domaćem terenu bio je sasvim sigurno poseban.

Olimpijski pobjednik iz Tokija i Pariza, pobjedu je osigurao već na šest metara, a potom iz prvog pokušaja preskočio 6,28m.

Drugi je bio Australac Kurtis Marschall s 5,90 m, dok je treći Nizozemac Menno Vloon s 5,80m.