Čudesni Franjo ponovio Janičin uspjeh! Nitko nakon legendarne Hrvatice nije ovako dominirao

Švicarski fenomen Franjo von Allmen (24) u srijedu je osvojio treću zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini i Milanu! Švicarac je slavio u muškom superveleslalomu s vremenom od 1:25,32. Na drugom je mjestu, pomalo iznenađujuće, završio Amerikanac Ryan Cochran-Siegle (33) s 13 stotinki zaostatka, dok je najbolji skijaš današnjice, Marco Odermatt (28), završio na trećem mjestu s 28 stotinki zaostatka.

Podsjetimo, Franjo je u subotu, u svojoj prvoj utrci na Olimpijskim igrama, osvojio zlatnu medalju u spustu. U ponedjeljak je u tandemu s Tanguyem Nefom osvojio zlato u ekipnoj kombinaciji, a sad je bio najbrži i u superveleslalomu. Ovim je nastupom zaključio svoj savršeni nastup u Bormiju, s obzirom na to kako neće nastupiti u tehničkim disciplinama (veleslalom i slalom).

Foto: Gintare Karpaviciute/REUTERS

Von Allmen tako se nametnuo kao prvo ime u alpskom skijanju na Olimpijskim igrama, a izveo je i nešto što nismo vidjeli još od 2002. godine i legendarne hrvatske skijašice, Janice Kostelić. Naime, Von Allmen je jedini uz Hrvaticu osvojio tri zlata na jednim Igrama u 21. stoljeću.

Janica je u Salt Lake Cityju bila najbolja u slalomu, veleslalomu i kombinaciji, a te je godine bila i srebrna u superveleslalomu. Štoviše, Von Allmen prvi je muški skijaš s tri zlata na jednim Olimpijskim igrama još od Jeana-Claudea Killyja 1968. Ističe se i Austrijanac Toni Sailer, koji je 1956. slavio u spustu, slalomu i veleslalomu, a dodajmo kako je superveleslalom tek 1987. postao olimpijska disciplina. Sailer je skoro ponovio taj uspjeh 1958. godine, kada je osvojio dva zlata i srebra.

Franjo za povijest

Vratimo se još malo na Franju. Švicarac je prošle sezone zabljesnuo u Svjetskom kupu i nametnuo se kao jedan od najboljih specijalista za brze discipline na svijetu. U Svjetskom kupu debitirao je tek prije tri godine, kao 21-godišnjak, a već godinu dana kasnije osvojio je prvo postolje trećim mjestom u superveleslalomu u Garmischu-Partenkirchenu.

Godinu dana kasnije, dakle u siječnju 2025. godine, došao je do prve pobjede. Slavio je također u superveleslalomu, i to na domaćem snijegu u Wengenu. Prošle veljače osvojio je dva zlata na Svjetskom prvenstvu u Saalbachu, aktualni je svjetski i olimpijski prvak u spustu, a u Austriji je najbolji u ekipnoj kombinaciji, iako mu je partner za slalom umjesto Nefa bio Loic Meillard.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Zanimljivo, iako je zabljesnuo u Super-G disciplini, Von Allmen je uspješniji u spustu. Ostao je na jednoj pobjedi u superveleslalomu u Svjetskom kupu, dok ih u spustu već ima četiri. Prošle je sezone bio drugi u poretku spustaša iza Odermatta, a ove je sezone također drugi u toj disciplini (Odermatt vodi s 510 bodova, a von Allmen ima 395).