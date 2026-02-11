U Svjetskom kupu debitirao je tek prije tri godine, kao 21-godišnjak, a sad je izveo nešto što se u muškom skijanju nije dogodilo od 1968. godine, osvojio je tri zlatne medalje na istim Olimpijskim igrama!
Čudesni Franjo ponovio Janičin uspjeh! Nitko nakon legendarne Hrvatice nije ovako dominirao
Švicarski fenomen Franjo von Allmen (24) u srijedu je osvojio treću zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini i Milanu! Švicarac je slavio u muškom superveleslalomu s vremenom od 1:25,32. Na drugom je mjestu, pomalo iznenađujuće, završio Amerikanac Ryan Cochran-Siegle (33) s 13 stotinki zaostatka, dok je najbolji skijaš današnjice, Marco Odermatt (28), završio na trećem mjestu s 28 stotinki zaostatka.
Podsjetimo, Franjo je u subotu, u svojoj prvoj utrci na Olimpijskim igrama, osvojio zlatnu medalju u spustu. U ponedjeljak je u tandemu s Tanguyem Nefom osvojio zlato u ekipnoj kombinaciji, a sad je bio najbrži i u superveleslalomu. Ovim je nastupom zaključio svoj savršeni nastup u Bormiju, s obzirom na to kako neće nastupiti u tehničkim disciplinama (veleslalom i slalom).
Von Allmen tako se nametnuo kao prvo ime u alpskom skijanju na Olimpijskim igrama, a izveo je i nešto što nismo vidjeli još od 2002. godine i legendarne hrvatske skijašice, Janice Kostelić. Naime, Von Allmen je jedini uz Hrvaticu osvojio tri zlata na jednim Igrama u 21. stoljeću.
Janica je u Salt Lake Cityju bila najbolja u slalomu, veleslalomu i kombinaciji, a te je godine bila i srebrna u superveleslalomu. Štoviše, Von Allmen prvi je muški skijaš s tri zlata na jednim Olimpijskim igrama još od Jeana-Claudea Killyja 1968. Ističe se i Austrijanac Toni Sailer, koji je 1956. slavio u spustu, slalomu i veleslalomu, a dodajmo kako je superveleslalom tek 1987. postao olimpijska disciplina. Sailer je skoro ponovio taj uspjeh 1958. godine, kada je osvojio dva zlata i srebra.
Franjo za povijest
Vratimo se još malo na Franju. Švicarac je prošle sezone zabljesnuo u Svjetskom kupu i nametnuo se kao jedan od najboljih specijalista za brze discipline na svijetu. U Svjetskom kupu debitirao je tek prije tri godine, kao 21-godišnjak, a već godinu dana kasnije osvojio je prvo postolje trećim mjestom u superveleslalomu u Garmischu-Partenkirchenu.
Godinu dana kasnije, dakle u siječnju 2025. godine, došao je do prve pobjede. Slavio je također u superveleslalomu, i to na domaćem snijegu u Wengenu. Prošle veljače osvojio je dva zlata na Svjetskom prvenstvu u Saalbachu, aktualni je svjetski i olimpijski prvak u spustu, a u Austriji je najbolji u ekipnoj kombinaciji, iako mu je partner za slalom umjesto Nefa bio Loic Meillard.
Zanimljivo, iako je zabljesnuo u Super-G disciplini, Von Allmen je uspješniji u spustu. Ostao je na jednoj pobjedi u superveleslalomu u Svjetskom kupu, dok ih u spustu već ima četiri. Prošle je sezone bio drugi u poretku spustaša iza Odermatta, a ove je sezone također drugi u toj disciplini (Odermatt vodi s 510 bodova, a von Allmen ima 395).
