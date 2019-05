Čudesni volej: Svi smo se molili da Zidane puca prema golu...

Prvog dana lipnja čeka nas finale Lige prvaka, spektakl kojeg će u Madridu igrati Tottenham i Liverpool. Tim povodom podsjećamo vas na sva finala odigrana od formiranja toga natjecanja u sezoni 1992/93. Vremeplov nastavljamo finalom iz 2002. godine kada je Zinedine Zidane zabio jedan od najljepših golova u povijesti Lige prvaka.

Postoje neki događaji iz sporta tijekom povijesti koji se zauvijek upišu u legendu. Neki od njih polako izblijede, a neki ostanu tu za sva vijeka. Osvajanje hrvatske bronce na SP-u 1998. za nas, veličanstveni preokret Manchester Uniteda protiv Bayerna u finalu Lige prvaka 1999.

Ovaj događaj također spada u tu skupinu. Bilo je to 2002. godine, a legenda kaže da lopta i dalje leti prema golu. Zinedine Zidane zabio je 2002. godine u finalu lige prvaka između Real Madrida i Bayer Leverkusena jedan od najljepših golova u povijesti Lige prvaka, ako ne i najljepši.

Prije samo nekoliko dana bila je 17. godišnjica jednog od najljepših golova u povijesti Lige prvaka kojeg je zabio Zinedine Zidane. No, mora se priznati da baš nitko nije očekivao da će Nijemci doći tako daleko. Istina, bila je to sjajna momčad predvođena tada mladim nadama Ballackom i Luciom, dok je napad predvodio iskusni Oliver Neuville, a i to im je jedni finale Lige prvaka do sada.

Tada prvi put u povijesti u finalu su zaigrala čak tri Hrvata. Boris Živković odradio je svih 90 minuta, Marko Babić ušao je tek pred kraj, dok je Jurica Vranješ odgledao utakmicu s klupe. Bilo je tako sve do 2018. godine kada u u finalu između Reala i Liverpoola igrali Mateo Kovačić, Luka Modrić i Dejan Lovren.

Fantastični Bayer

Te godine 'apotekari' su izgledali izvanredno. Trener je bio lukavi Nijemac Klaus Toppmöller koji je njegovao klasični njemački stil igre uz puno trke, borbe i veliki presing po cijelom terenu. U Ligi prvaka na putu do finala padali su kao od šale Barcelona, Deportivo, Juventus, Arsenal, Manchester United.U napadu Oliver Neuville i Dimitar Berbatov, u vezi Michael Ballack i Ze Roberto, u obrani Lucio i Hrvat Boris Živković, a na golu velika zvijezda Jorg Hans Butt. Bila je to utakmica koja je život značila za njih jer su samo nekoliko tjedana prije ostali drugi u Bundesligi iza Bayerna i u finalu kupa izgubili od Schalkea.

- Sjetim se toga finala kad gledam LP. Sjećam se cijele te sezone. Predivan osjećaj. Za to se živi i igra. Možda smo trebali i pobijediti, zaslužili smo barem produžetke - rekao je Boris Živković 2016. godine za Večernji list.

Tuga se nadvila nad Leverkusenom, nada je postojala, ali protivnici na kultnom Hampden Parku u Glasgowu na stadionu Rangersa bio je moćni Real. Zinedine Zidane, Claude Makelele, Roberto Carlos, Raul, Fernando Morientes. Samo kada su pročitali sastav, Apotekari su se već pomirili s porazom. Pa, ljudi moji, kako njih pobijediti, pitao se Toppmöller.

Nije nikako dobro krenulo. Utakmica nije ni počela, kramponi se nisu ni zagrijali, a Butt je već vadio loptu iz svoje mreže. Fantastičnu loptu poslao je Roberto Carlos Raulu iz auta koji je poput munje uletio u peterac Nijemaca, primirio loptu i bez problema matirao golmana Bayera u 9. minuti. Bilo je to veliko slavlje Madriđana, a Lucio se uhvatio za glavu. Raul mu je pobjegao kao miš mački i ostavio ga bez šansi.

Bayer bio bolji

Ali tvrdoglavi Nijemci nisu se predali. Nastavili su se boriti i samo pet minuta kasnije stigao je poklon u vidu gola. Izborio je Ballack prekršaj na lijevoj strani terena dvadesetak metara od gola. Loptu je u ruke uzeo sjajni Schneider koji je suigrače znao pogađati i u trepavicu sa svojim ubačajima. A to je i ovaj put napravio. Fantastično je ubacio u peterac, a tamo je najviši bio brazilski gorostas Lucio koji je zakucao loptu u mrežu za veliko slavlje nekoliko tisuća Nijemaca koji su pokorili Glasgow.

Apotekari su nastavili s jako dobrom igrom, pa ta puno veća kvaliteta Reala uopće nije dolazila do izražaja. Sjajni Brdarić radio je velike probleme golmanu Madriđana Cesaru, dok je na drugoj strani Raul pokušavao doći do drugog gola. Igralo se brzo s jedne na drugu stranu, mogli ste da okrenete pogled negdje drugdje, a već je bila nova prilika. Nije bilo golova sve do kraja poluvremena, a onda trenutak čuda, trenutak koji je promijenio nogometnu povijesti trenutak koji se izrugao sa zakonima fizike. Pitate li se tko je akter tog djela? Eh, sigurno znate.

Svaki klub je tijekom povijesti imao jednog igrača koji je u svakom trenutku utakmice mogao sa svojim potezom i kvalitetom riješiti kvalitetu, a to je Real tada imao na pretek, no jedna magija je iskočila. Iako je do tada bio nevidljiv, Zidane je pokazao zašto je jedan od najvećih u povijesti.

Gol za povijest

Roberto Carlos i Santiago Solari odradili su dupli pas i Brazilac je odjurio uz aut liniju. Gledao je što će s loptom, a onda je bezveze nabio. Tako je barem izgledalo, ali znao je kakvog genijalca posjeduje njegova momčad, Lopta je stigla kod Zidanea koji je napravio neku vrstu piruete, okrenuo se i volejem pospremio loptu u desne golmanove rašlje. Bio je to trenutak čuda i magije, a Butt je bio nemoćan.

Lucio i Placente čuvali su Raula i Morientesa, tako da je neugodan zadatak pao na bivšeg hrvatskog reprezentativca Borisa Živkovića. On je u tome trenutku krenuo prema Francuzu, ali bolje da nije ni pokušavao jer ga svejedno ne bi blokirao. Neki igrači udarili bi loptu i ona bi otišla u 25. red tribina, ali to je bio Zizou.

Bilo je to jedan od najljepših golova u povijesti Lige prvaka koji je postao i najveća noćna mora našeg igrača. Ali, barem se može pohvaliti da je bio samo nekoliko metara od te volejčine i da je svjedočio volejčini koju lijepo može prepričavati djeci i unucima.

'Molili sam Boga da puca'

- Sjetim se tog pogotka svaki put kad vidim Zidanea na televiziji. Iako ga se ne želim prisjećati. Ja sam bio tu negdje blizu. Krenuo sam u blok i svi smo molili Boga da puca po golu, jer tko će ga napasti ako primi loptu i počne driblati. A ispalo je najgore - rekao je Živković za Večernji.

Taman kad su se njegovi suigrači razigrali, Zidane ih je dobrano prizemljio i s knedlom u grlu poslao u svlačionicu. Postojala je nada u preokret, ali znalo se da će se jako teško nakon ovoga oporaviti.

- Pokušao sam na isti način zabiti i kasnije, čak i tijekom snimanja reklama. Nikad se nije ponovilo. Nikad. Pokušao sam i na treningu, ali nisam to uspio ponoviti - rekao je Francuz koji je priznao da ga je u tome trenutku itekako pomazila sreća.

Prijetio je Bayer preko Neuvillea i najboljeg strijelca Bundeslige Ballacka, ali Cesar je to sve branio. U 68. minuti se ozlijedio i Del Bosque je posgnuo za mladim golmanom, tada 21-godišnjakom Ikerom Casillasom. Izvanredni Iker imao je tri sjajne obrane, a posebno upečatljiva bila je obrana Lucasovog pokušaja u samoj završnici.

Madriđani su odbili silne pokušaje i nakon posljednjeg zvižduka pohitali su jedan drugome u zagrljaj i proslavili deveti naslov Lige prvaka.

Bila je to teška noć za Hrvate Živkovića, Babića i Vranješa, ali i za njihove suigrače. Bilo im je to drugo finale u europskim natjecanjima, Kup Uefa su osvojili 1988. ali ovaj put je Real bio prejak.

- Mogli smo potrošiti vječnost planirajući taktiku na treningu, ali kad se tako nešto specijalno dogodi, ne možete tu ništa. U ovom slučaju, srušio nas je taj Zidaneov gol - govorio je neutješno poslije poraza u finalu trener 'apotekara' Klaus Toppmöller.

'Nogometni luzeri'

Fantastična družina predvođena Vicenteom Del Bosqueom bila je teška prepreka, a oni su tada igrali najljepši nogomet u Europi. No La liga im je uvjerljivo pobjegla, a u finalu Kupa Kralja ispali su od Barcelone i tako skupoj momčadi je trofej jednostavno trebao. I uspjeli su ga i dobiti, i to protiv Bayera koji je u posljednjih mjesec dana sezone izgubio apsolutno sve. Bayern im je ukrao Bundesligu, Schalke njemački kup, a Real Ligu prvaka. Postali su nogometni luzeri, upravo onaj pojam koji je najmrži u nogometu. Pokazali su kako se bori, ali izostanak Jensa Novotnog i Ze Roberta jednostavno je bio nenadoknadiv.

Bila je to nažalost posljednja prilika da se okite naslovom Lige prvaka jer se momčad nakon te sezone osula, što je i logično jer onaj tko ne bi htio te igrače on je lud.

Realu je to bio deveti naslov u Ligi prvaka, a za novi su morali čekati do 2014. godine, a onda su u sljedeće četiri godine čak tri puta slavili i postali najuspješniji klub u povijesti Lige prvaka s 14 naslova. Bila je to jedna od najjačih ekipa u toj sezoni, momčad koju smo s guštom gledali, jednostavno niste znali odakle vam prijeti veća opasnost. A to je finale obilježio jedan jedini i najveći, Zinedine Zidane golom kakvog i najveći igrači nisu mogli zabiti. Zato i je jedan od najvećih...

Finale Lige prvaka, Glasgow, 15. svibnja 2002. godine. Stadion: Hampden Park, gledatelja: 52.000. Sudac: Urs Meier (Švicarska)

Bayer Leverkusen - Real Madrid 2-1. Strijelci: Raul 9', Lucio 14', Zidane 45'.

Bayer Leverkusen (4-4-2): Butt; Sebescen (Kirsten, 64), Živković, Lucio (Babić, 90), Placente; Schneider, Ramelow, Ballack, Bastürk; Neuville, Brdarić (Berbatov, 39).

Neiskorištene zamjene: Jurić, Vranješ, Kleine, Džaka. Trener: Klaus Toppmöller

Real Madrid (4-2-3-1): Cesar (Casillas, 68); Salgado, Hierro, Helguera, Roberto Carlos; Solari, Makelele (Flavio Conceicao, 72); Zidane, Figo (McManaman, 61), Raul; Morientes.

Neiskorištene zamjene: Karanka, Pavon, Guti, Munitis. Trener: Vicente Del Bosque.