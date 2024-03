Čudna odluka Fife: Katru je dala pet svjetskih prvenstava u nizu!

Fifa je najavila velike promjene Svjetskog U-17 prvenstva koje se od 1985. održava svake dvije godine. Takvo više neće biti od 2025. ,s obzirom na to da je krovna svjetska nogometna organizacija odlučila kako će se to natjecanje igrati svake godine. To nije kraj promjenama. Fifa je proširila broj natjecatelja na turniru s 24 na 48 reprezentacija, a kao šlag na tortu, objavila je i kako će domaćin idućih pet turnira biti Katar!

Foto: THAIER AL-SUDANI/REUTERS

Podsjetimo, Katar je bio domaćin SP-a 2022. koje je osvojila Argentina, a sad je osigurao i SP za mlade, i to na pet godina. Katar je početkom 2024. bio domaćin i Azijskog kupa.

SP za djevojke u Maroku

Promjene nisu zaobišle ženski nogomet. Svjetsko U-17 prvenstvo za žene također će se od 2025. održati svake godine, a Maroko je dobio domaćinstvo prvih pet turnira. To znači kako će Katar do 2029. biti domaćin svakog Svjetskog U-17 prvenstva za muškarce, a Maroko za žene.

- Slijedimo globalni poziv za iskazivanje interesa za domaćinstvo oba natjecanja, s fokusom na korištenje postojeće nogometne infrastrukture u interesu učinkovitosti i održivosti turnira - stoji u Fifinom obrazloženju.

Foto: ASANKA BRENDON RATNAYAKE/REUTERS

Mladići iz Njemačke lani su osvojili U-17 Svjetsko prvenstvo u Indoneziji nakon što su u finalu pobijedili Francuze, dok su Španjolke aktualne U-17 prvakinje nakon što su 2022. u finalu u Indiji pobijedile reprezentaciju Kolumbije.

Hrvatska U-17 reprezentacija plasman na SP može osigurati dobrim rezultatom na U-17 Euru, koje se također održava anualno, a ovogodišnji domaćin je Cipar (od 20. svibnja do 5. lipnja). Mladi 'vatreni' u ožujku će igrati kvalifikacije za taj turnir protiv Portugala, Njemačke i Irske, s prvom utakmicom u srijedu (20. ožujka) protiv Njemačke.