Hajduk je službeno objavio potpise ugovora s još dvojicom nadarenih igrača iz juniorske momčadi koja u Ligi prvaka mladih postiže zapažene rezultate, danas su vezali Filipa Čuića i Šimuna Hrgovića sve do ljeta 2023., odnosno 2024. godine. Čuić je u aktualnoj sezoni odigrao 15 prvenstvenih utakmica za juniore te četiri utakmice Lige prvaka mladih te je pri tom postigao ukupno 15 pogodaka od čega šest u Ligi prvaka. Isti broj utakmica u oba natjecanja upisao je i Hrgović pri tom je zabio dva pogotka od čega jedan u Ligi prvaka, a svom učinku pridodao je i dvije asistencije. Uoči nastavka sezone i ogleda s madridskim Atleticom obojici su produženi ugovori, čime im je Hajduk jasno dao do znanja da se na njih u budućnosti i te kako računa.



Klub je u slučaju 18-godišnjeg Čuića iskoristio opciju produljenja ugovora za još jednu godinu, odnosno do ljeta 2023. godine, a 17-godišnji Hrgović potpisao je novi ugovor do ljeta 2024. godine. Obojica su članovi Hajdukove juniorske momčadi te se povremeno priključuju treninzima prve ekipe.

Voditelj Akademije HNK Hajduk "Luka Kaliterna" Boro Primorac kratko je opisao obojicu igrača:

- Hajduk nastavlja sa započetom strategijom ulaganja u budućnost potpisivanjem ugovora s najperspektivnijim igračima iz vlastite Akademije. Bitno je naglasiti da su Filip i Šimun na Poljudu stigli putem talent skautinga. Filip je nogometni put započeo u Tomislavgradu, a stigao je u Split nakon što su ga naši skauti zapazili upravo na utakmici Hajduk - Tomislavgrad kada je postigao dva gola. Radi se o igraču jako dobrih realizacijskih sposobnosti, uvijek je opasan u šesnaestercu, ima izuzetno dobar skok, igru glavom i može se razviti u jako dobrog napadača. Šimun je krenuo je Radniku iz Vukovara, 2013. godine prešao je u Cibaliju, a putem talent skautinga 2019. godine doveli smo ga u kadetski uzrast gdje je nastavio svoj put. Stigao je kao profinjeni vezni igrač kojeg smo kao kadeta usmjerili na lijevi bok. Kvalitetan je u napadačkom segmentu, ima odličan ubačaj i vjerujem da će postati igrač za prvu momčad.

Igrači su posebno zahvalili svojim suigračima i trenerima koji su ih vodili na dosadašnjem putu.

- Drago mi je što je klub odlučio produžiti ugovor i tako pokazao da računa na mene. Nadam se da ću nastaviti pružati dobre partije kao u ovoj sezoni, nadam se i još bolje, a ovo je samo dodatni motiv i nagrada za mene. Želim se zahvaliti treneru Budimiru i cijelom stručnom stožeru te mojim suigračima, kao i treneru Dambrauskasu koji nam pruža prilike da treniramo s prvom momčadi - istaknuo je Filip Čuić.

Zahvaljujem odgovornim ljudima u klubu što vjeruju i što dalje računaju na mene. Ovo je dokaz da sam zaslužio biti ovdje, ali i još jedan poticaj da se još više trudim i nastavim zacrtanim putem. Naravno, ovo ne bi bilo moguće bez cijele momčadi, mojih suigrača i trenera koji su mi davali prilike. Njima se posebno zahvaljujem - dodao je Šimun Hrgović.

Već ranije su ugovore potpisali juniori Toni Silić (2024.), Ivan Perić (2023.), Stipe Biuk (2026.), Marin Ljubičić (2026.), Luka Škaričić (2024.), Rokas Pukštas (2023.)..., a očekuje se i potpis Marka Brkljače. Brkljača je jednako nadaren, jedan je od najboljih igrača juniorske momčadi, standardni U-19 reprezentativac Hrvatske, a k tome je ušao i u zadnjih šest mjeseci ugovora s Hajdukom te u ovom trenutku može potpisati za bilo koji drugi klub i otići bez odštete. Neslužbeno doznajemo kako su pregovori oko produženja njegovog ugovora odavno započeli, no nema naznaka da je dogovor blizu, niti gdje su zapeli.

Prošle godine u ovo vrijeme pratili smo s pozornošću otezanje s produženjem ugovora Stipe Biuka, koji je s prvom momčadi bio na pripremama u Postirama iako je tada već ušao u zadnjih šest mjeseci ugovora s Hajdukom. Pojavile su se informacije kako bi Biuk mogao otići bez odštete, no na koncu je 16. siječnja po povratku s Brača Biuk potpisao ugovor koji ga veže s Hajdukom sve do ljeta 2026. godine. U prošloj godini Biuk je postao standardan prvotimac, a danas je vjerojatno i najskuplji eksponat u Hajdukovom prodajnom izlogu.

No za razliku od Biuka, a evo sada i Čuića, i Hrgovića, i većine ostalih iz juniorske svlačionice, Brkljača još uvijek nije produžio ugovor. U Hajduku su po pitanju pregovora s mladim igračima zakopčani do grla, nema informacija zbog čega su zapeli pregovori, no i minimalna mogućnost da jedan tako mlad i potentni igrač, nositelj igre momčadi koja uspješno igra Ligu prvaka, ode iz kluba bez odštete, definitivno nije dobra.

Brkljača voli igrati kao ofenzivni veznjak, Talijani koji navode interes Juventusa za njega vide ga kao modernog veznog igrača te još jednog dragulja iz bogatog zadarskog bazena. Brkljaču je kao jedinog hrvatskog nogometaša britanski The Guardian uvrstio na popis najboljih 60 svjetskih nogometaša u generaciji igrača rođenih 2004. godine, debitirao je za prvu momčad ove sezone u kup ogledu u Biogradu, a zimus je priključen pripremama prve momčadi. U prijateljskom ogledu s Širokim Brijegom dobio priliku odigrati gotovo cijelu utakmicu a dobru je igru okrunio i golom za pobjedu Hajduka.

Ključno za rasplet ove priče moglo bi biti to što i Brkljača i Hajduk žele potpisati ugovor, dakle želja je obostrana, no za sada očito imaju različito viđenje igračeve budućnosti i doprinosa koji može dati, a time i detalja u ugovoru koji bi trebao potpisati.