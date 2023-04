Čuli ste je puno puta, ali znate li koji je tekst himne Lige prvaka?

Nema sumnje da je najpopularnija himna nekog nogometnog natjecanja u svijetu, a vjerojatno i najprepoznatljivija uz You'll Never Walk Alone Liverpoola i Celtica. No malo tko zapravo zna njen tekst, pogotovo zato što je na tri jezika.

Radi se, naravno, o himni Uefine Lige prvaka koja se službeno zove Champions League i koju je skladao britanski diplomant Kraljevskog glazbenog koledža Tony Britten 1992., kad je krenulo novo izdanje premijernoga klupskog natjecanja Starog kontinenta.

Kao kraljevska krunidba

Njega je Uefa zadužila da sklada djelo u stilu Georga Friedricha Händela. Predložak za himnu bila je skladba Zadok the Priest koju je Händel napisao za krunidbu kralja Georgea II. 1727.

Himnu Lige prvaka izvorno izvodi Kraljevski filharmonijski orkestar i pjeva Academy of St Martin in the Fields, engleski komorni orkestar sa sjedištem u Londonu. Pjesma je na tri službena Uefina jezika, engleskom, francuskom i njemačkom.

Anthony King s britanskog sveučilišta Exeter ovako je recenzirao himnu:

"Veličanstvena glazba koja se penje do impresivnog durskog krešenda označava postavljanje novog šefa države. Barokna glazba Zadokove himne povezuje Ligu prvaka sa starim europskim monarhijama. Barokna glazba također se povezuje sa srebrnim kućnim bojama jer se aristokratske konotacije koje evocira srebro odražavaju i afirmiraju u ovoj plemenitoj glazbi. Ovdje je primjetno da se himna povezuje sa samim (srebrnim) peharom jer u uvodnim sekvencama glazba dostiže svoj vrhunac upravo u trenutku kad se prikazuje snimka podizanja pehara na kraju prošlogodišnjeg natjecanja. Zanimljivo je da je himna orkestrirana tako da su najistaknutiji instrumenti na ovom vrhuncu rogovi; oni komuniciraju sjajnim metalnim zvukom koji glazbeno odražava sam trofej. Glazba i boje stapaju se zajedno kao jedan gusti označitelj, komunicirajući koncept srebra u zvuku i viziji."

Kad je čuješ, odmah te obuzme

I dok velika većina igrača pjeva himne svojih reprezentacija, neke ponese i ova pjesma uoči utakmice. Pravi je primjer Cristiano Ronaldo (38) kojega je kamera uhvatila kako je pjevuši u dresu Real Madrida. Portugalac je aktualni rekorder po broju golova (140) i nastupa u tom natjecanju uopće (183) i u finalima, uz Paola Maldinija (po šest). Luka Modrić može ga izjednačiti ove godine uz Karima Benzemu, Danija Carvajala i Tonija Kroosa.

- Kad izađeš na teren i čuješ je, znaš da je važna i posebna utakmica - rekao je Lionel Messi, a mnogi će se složiti s njim.

- Čarolija. Čarolija iznad svega. Kad čuješ himnu, odmah te obuzme - kazao je Zinedine Zidane.

- Svaki se dan budim uz nju. To je zadnja pjesma koja bi mi dosadila. Uvijek savršeno započnem dan - objasnio je Erling Haaland.

Uefa je 2009. uvela praksu da je uoči finala uživo izvode poznati svjetski glazbenici. Čast su u Kijevu 2018. dobili i Hrvati Luka Šulić i Stjepan Hauser kao 2Cellos.

Koji je tekst himne Lige prvaka?

Izvorno:

(franc.) Ce sont les meilleures équipes

(njem.) Sie sind die allerbesten Mannschaften

(engl.) The main event

refren

(njem.) Die Meister

(njem.) Die besten

(franc.) Les grandes équipes

(engl.) The champions

(franc.) Une grande réunion

(njem.) Eine große sportliche Veranstaltung

(engl.) The main event

(franc.) Ils sont les meilleurs

(njem.) Sie sind die Besten

(engl.) These are the champions

refren

(njem.) Die Meister

(njem.) Die besten

(franc.) Les grandes équipes

(engl.) The champions

Hrvatski prijevod:

To su najbolje momčadi

To su najbolje momčadi

Glavni događaj

refren

Gospodari

Najbolji

Najveće momčadi

Prvaci

Veliki susret

Veliki sportski događaj

Glavni događaj

Oni su najbolji

Oni su najbolji

Oni su prvaci

refren

Gospodari

Najbolji

Najveće momčadi

Prvaci

