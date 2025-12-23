Obavijesti

FOTO: ANNA KOURNIKOVA

Sjećate se nje? Proglasili su je najljepšom tenisačicom ikad, a sad je postala majka u 45.

Bivšu tenisačicu Annu Kournikovu smatraju jednom od najljepših u povijesti toga sporta, a bavila se i modelingom. S pjevačem Enriqueom Iglesiasom dobila je dijete u 45. godini, čime se pohvalila na društvenim mrežama
London: Wimbledon, parovi, Kournikova/Hingis - Hobbs/Smith
