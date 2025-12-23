Sjećate se nje? Proglasili su je najljepšom tenisačicom ikad, a sad je postala majka u 45.

Bivšu tenisačicu Annu Kournikovu smatraju jednom od najljepših u povijesti toga sporta, a bavila se i modelingom. S pjevačem Enriqueom Iglesiasom dobila je dijete u 45. godini, čime se pohvalila na društvenim mrežama
Rođena je u Moskvi 1981., a već sa 16 godina ušla je u polufinale Wimbledona i šokirala teniski svijet
Kroz tenisku karijeru je izgradila i brend te postala model, a 2002. su je proglasili najseksipilnijom ženom na svijetu
Godine 2010. stiže nova pohvala, Kournikovu su proglasili najljepšom tenisačicom svih vremena
Ipak, od tenisa se oprostila već sa 22 godine zbog brojnih ozljeda, a bila je poznata i po tome što je boravila u top 10, iako nikad nije osvojila WTA turnir
Zajedno s Martinom Hingis radila je velike stvari igrajući parove, a danas je Kournikova model i televizijsko lice
Srce prelijepe Ruskinje osvojio je pjevač Enrique Iglesias, kojeg je upoznala 2001. na snimanju spota za pjesmu Escape
Paru je ovo četvrto dijete, a od ranije imaju dvije kćeri i sina
