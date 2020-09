Čuo sam se s Rakitićem prije par dana i nije rekao da će se povući

<p>Nakon 13 godina, <strong>Ivan Rakitić </strong>će 'vatrene' gledati na televiziji. Bilo je utakmica koje je Raketa propustio, ali ovaj put je rekao konačno zbogom <strong>hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji</strong> nakon 106 utakmica.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rakitić se oprostio od 'vatrenih'</strong></p><p>Ta vijest šokirala je brojne navijače, sadašnje i bivše suigrače jer je Raketa prije samo nekoliko mjeseci govorio da želi igrati za <strong>Hrvatsku</strong> na <strong>Europskom prvenstvu</strong>. Ova odluka iznenadila je i bivšeg hrvatskog reprezentativca <strong>Mladena Petrića </strong>koji nam se javio.</p><p>- S jedne strane velika šteta. Hrvatska je ostala bez odličnog igrača, a s druge strane ja ga kao prijatelja potpuno razumijem. On je fenomenalan igrač i jedan od najboljih koje je Hrvatska imala u povijesti, toliko je toga dao reprezentaciji, odlučio se povući i to treba poštovati - rekao nam je Petrić.</p><p>On i Raketa su godinama u odličnim odnosima. Zajedno su igrali u Baselu i hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, svakodnevno su u kontaktu, no Rakitić ni njemu nije rekao soju odluku. Čuli su se prije nekoliko dana, a nije bilo nikakve naznake o umirovljenju.</p><p>- Imao sam puno lijepih trenutaka s njim u karijeri, u Baselu i reprezentaciji, imamo odličan odnos. Doista je napravio toliko toga, čudesan je igrač, a uvije je s dvije noge bio čvrsto na zemlji i sjajno se ponašao. Čuli smo se prije nekoliko dana, dosta smo razgovarali, ali ni u jednom trenutku nismo spomenuli reprezentaciju i nije mi dao naznaku da razmišlja o mirovini - priznao nam je Petrić.</p><p>Rakitiću su tek 32 godine i imao je još toliko toga dati za reprezentaciju, no pomalo čudi tajming ovakve odluke. Ostao je u reprezentaciji i kad je objavljeno da je Europsko prvenstvo odgođeno za sljedeću godinu, a onda se odlučio povući samo desetak dana prije novog okupljanja reprezentacije i na dan kada je izbornik Zlatko Dalić objavio popis za novi ciklus.</p><p>Kao da je odluku donio u posljednji trenutak, a sve je držao u tajnosti pa nije ništa otkrio ni najbližim prijateljima. Kako god, tako je odlučio i to je njegova odluka, a mi smo mu zahvalni za sve što je dao reprezentaciji. </p>