Nakon velike pobjede kod Gorice trenirali smo naporno ovog tjedna. Spremni smo za ovu tešku utakmicu. Znamo da će biti vrlo zahtjevno protiv Slavena. Odlično su u dosadašnjem dijelu prvenstva odigrali protiv vrlo jakih protivnika, započeo je trener Hajduka Jens Gustafsson u najavi ligaškog ogleda protiv Slaven Belupa.

Nakon pobjede u gostima protiv Gorice (3-1), 'bili' imaju, barem na papiru, lakšeg protivnika kod kuće. Neki su im već 'upisali' tri boda u toj utakmici jer je Slaven na Poljudu slavio samo jednom u 37 utakmica.

- Već nakon Gorice sam čuo da smo dobili utakmicu protiv Slavena. Ići u tom smjeru opet nakon onoga što smo prolazili bilo bi vrlo glupo. Moramo pokazati da učimo na greškama. Znamo da je svaka utakmica teška. Nitko nikad nije dobio utakmicu prije nego što je započela. Ako tako mislimo, da smo već dobili, onda zaslužujemo izgubiti. Ako nosiš dres Hajduka imaš se boriti za svaki centimetar terena, protiv koga god da igramo. To je Hajduk, to svi od igrača Hajduka očekuju. Pa i u tim utakmicama za koje svi očekuju da su lagane - jasan je trener 'bilih' koji neće dopustiti opuštanje u svojim redovima.

Istaknuo je kako je svjestan da je iskusni Ivan Krstanović (38) uvijek opasan za Hajduk, a 'bili' u Koprivnici neće moći računati na Lovru Kalinića i Marija Vuškovića te već duže vrijeme odsutnog Kačaniklića. Još nije odlučio tko će startati, a kratko je prokomentirao i napise o prodaji mladog Stipe Biuka (18).

- Ovakva situacija se javlja kada ljudi u nekome vide veliki potencijal. To je jednostavno dio igračke edukacije svakog igrača. Kada se te šuškanja i priče pojavljuju, obično mladi igrači padnu, to se na njihovim igrama osjeti. Kada je tako onda je jasno da ti igrači nisu još spremni za taj korak. Svaki talentirani igrač kroz to mora proći, ali pritom mora biti fokusiran na svoj svakodnevni posao. Ako je tako onda je to dokaz da je spreman za korak više. Ako izgubi fokus jer ljudi pišu ili pričaju o njemu, onda još nije za to. To nije slučaj sa Stipom, on je fokusiran, koncentriran prije svega na to da što više pruži Hajduku. Sretni smo što je s nama, što je Akademija razvila takvog igrača. Nastavit će raditi kako je radio i dosad. Sretan sam što radim s njim - zaključio je trener Hajduka.

Utakmica 5. kola 1. HNL između Hajduka i Slaven Belupa na rasporedu je u subotu, 14. svibnja, s početkom u 21 sat na Poljudu u Splitu.