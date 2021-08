Čak šestorica trenera vodila su Hajduk kod Gorice, ali nije išlo. Šest pokušaja, pet poraza i jedan remi. Neugodna Gorica postala je crna mačka za splitsku momčad. Sve do danas, kada je na svoje prvo gostovanje u Veliku Goricu stigao Jens Gustafsson i prekinuo crni niz.

Hajduk je prvi put, iz sedmog pokušaja, pobijedio Goricu (3-1). Bez obzira na uvjerljivu pobjedu, nije bilo nimalo lagano. Splićani su poveli u 31. minuti golom Jana Mlakara koji je došao do trećeg gola u prvenstvu. Sve je krenulo, naravno, od Marka Livaje koji se sjajno riješio čuvara i asistirao Slovencu.

U sudačkoj nadoknadi prvog dijela najljepši trenutak utakmice. Josip Vuković dočekao je loptu na rubu šesnaesterca, opalio kao iz topa i smjestio je pod prečku. Sve je upućivalo na to kako bi Hajduk mogao do lagane pobjede.

- Ova utakmica je bila opterećena tradicijom. Puno se pisalo o tome da Hajduk nikad nije pobijedio u Gorici. Odigrali smo odlično prvo poluvrijeme, zabili smo dva gola. U drugom nam je pala agresivnost, ali smo se na 1:2 uspjeli obraniti, a Livaja koji je bio igrač utakmice je riješio stvar. Ovo je ogromna pobjeda za nas - kazao je trener Hajduka Jens Gustafsson.

Drama u nastavku. Izašla je neka druga Gorica na travnjak i smanjila na 2-1 golom Lovrića. Uvukla se panika u igru Splićana koji su bili u padu. Povukli su se i prepustili igru domaćinima. Ipak, nakon desetak minuta, taj pritisak je pao. Hajduk je kontrolirao utakmicu do kraja, a u 88. minuti pitanje pobjednika riješio je Marko Livaja. Fantastični kapetan Hajduka prvo je asistirao, u međuvremenu pogodio dvije stative, a onda u 88. minuti zabio nakon kombinacije s Mlakarom. Hajdukov čarobnjak opet je pokazao svoju klasu. A kada je on na takvom nivou, teško je protiv Splićana. Svjestan je toga i trener Gorice Krunoslav Rendulić.

- Čestitam Hajduku na zasluženoj pobjedi. Presudila je individualna kvaliteta Livaje. Napravili smo puno grešaka. Relativno smo se brzo vratili. Imali smo neke situacije u kojima smo mogli zabiti drugi gol, ali smo na kraju primili treći. Znali smo da bi Livaja mogao biti igrač prevage. Pripremili smo se za njega, ali u nekim situacijama nismo dobro reagirali.

Jan Mlakar pokazao se punim pogotkom za Hajduk. Stigao je na početku sezone i odmah se nametnuo kao prva violina u napadu. Zabio je dva komada Lokomotivi, a sada i Gorici.

- Super pobjeda, bila nam je jako bitna. Želimo napraviti niz. Dobro smo ušli u susret, na kraju smo zasluženo pobijedili. Zadovoljan sam igrom, ne samo zbog gola. Zadržao sam dosta lopti. Uvijek ima mjesta za napredak, ali najbitnije mi je da smo pobijedili. Imamo osjećaj da dosta lako dođemo do 20 metara od protivničkog gola, samo nam fali još malo uigranosti i odluka u tom području - kazao je Jan Mlakar.

Hajduk je u sve četiri utakmice pokazao jako dobru igru, no najveći problem koji brine Gustafsson je pad u igru u drugom dijelu. Je li problem u fizičkoj spremi ili nečemu drugome, morat će to sam otkriti švedski trener. To se dogodilo i večeras.

- Moramo to popraviti. Normalno je da malo padneš u utakmici, ali često nam se to događa. Uvijek kad se malo povučemo, teško nam je braniti, svima je lakše kad napadamo visoko, a teško je cijelu utakmicu tako napadati - rekao je slovenski napadač.