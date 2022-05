Čupali im jezik i spasili život! Od suca Svilokosa pa do Vukovića...

Oni su igrači, suci, slučajni junaci, ljudi koji su bili na pravom mjestu u pravo vrijeme. Nekima to nije profesija, ali to im je ljudska dužnost, reagirati i spasiti drugi život. Dok se nekima noge oduzmu i od šoka ne stignu reagirati, oni upadaju.

Matko Rašo, bivši igrač NK Zadra, Šime Vrsaljko, reprezentativac Hrvatske, sudac Bruno Marić... Svi oni reagirali su junački i bez oklijevanja. Neki su riskirali i ozljede od ugriza, ali nije im to bilo bitno. Među njima su i Ofir Alaluf i Gil Rachevsky, liječnici Maccabija koji su spasili život hrvatskom košarkaša Antu Žižiću (25).

Na utakmici njegovog Maccabija protiv Hapoel Haife Ante je pao nakon jednog duela, udario glavom o pod i ostao bez svijesti. Nakon nekoliko sekundi, Žižić se počeo grčiti, a liječnici kluba i heroji Alaluf i Rachevsky izvadili su mu jezik. Žižić je došao k svijesti, ali je bio ošamućen. A tih 15-ak minuta, koliko su mu pružali pomoć, suigračima i navijačima činilo se kao vječnost.

Liječnici su mu potom stavili kisik, čemu se Žižić čak protivio i nekoliko je puta bezuspješno htio ustati. U jednom su trenutku ljudi iz kluba tražili Dragana Bendera da mu na hrvatskom objasni da je nužno da u tom trenutku dobije kisik.

Iznijeli su ga do Hitne pomoći, nekoliko je igrača bilo uz njega, a suigrač Scotty Wilbekin najdulje. Kad se vratio u dvoranu, oči su mu bile natekle od suza. S njim su se u bolnicu odvezli Wilbekinova žena, Antina zaručnica, Bender i Maccabijevi liječnici.

Žižić se uopće ne sjeća nesreće, što i ne čudi s obzirom na jaki udarac u glavu. Nakon utakmice velik dio Maccabijeve momčadi odjurio je u bolnicu Ichilov, gdje je Ante došao k sebi. Sat vremena nakon teškog potresa mozga, stanje mu se popravilo i počeo je komunicirati normalno, razgovarao je sa zabrinutom obitelji i raspitivao se o rezultatu utakmice.

Spasio život sucu Svilokosu pa dobio dres

Dvoransko prvenstvo Hrvatske, godina je 2009.

Na terenu u zadarskom Višnjiku igraju domaći Zadar i Šibenik. Odjedanput muk u dvorani. Svi igrači Zadra i Šibenika počeli su mahati prema liječničkoj službi. Jedan od pomoćnih sudaca utakmice, Vlado Svilokos, srušio se iz čista mira.

Zadarski igrač Matko Rašo izvadio mu je jezik iz grla i, prema svemu sudeći, spasio život. Nakon desetak minuta pružanja prve pomoći Svilokos je došao k sebi. Prizor je bio stravičan, a liječnici više klubova pružali su mu pomoć.

Blijedog kao krpu, ali pri svijesti, iz dvorane su ga iznijeli i kolima Hitne pomoći odveli u zadarsku bolnicu. Glavna liječnica potvrdila je da je Svilokos pretrpio epileptički napadaj. Stanje mu se poboljšalo nakon dvije injekcije.

- Nikad prije nisam imao epileptički napad. Bio sam jako umoran, večer prije izašao sam van s dečkima, skoro čitavu noć nisam spavao, a taj dan gotovo ništa nisam jeo. Bio sam jako umoran pa sam popio dva Red Bulla neposredno prije utakmice. Već nakon nekoliko minuta bilo mi je slabo, no htio sam izdržati do poluvremena pa da me zamjeni treći sudac. Nakon obavljenog CT-a mozga liječnica mi je rekla da sam zdrav i da je taj napadaj možda posljedica velikog umora. I dalje ću suditi - rekao je tada Vlado Svilokos, koji se već sljedeći dan vratio u dvoranu kako bi se zahvalio Marku Raši koji ga je spasio.

- Bio sam iznenađen da je tako mlad čovjek u kritičnim trenucima bio tako pribran - rekao je Svilokos i poklonio igraču Zadra svoj sudački dres.

Danke, herr Marco!

Sjećam se da sam išao primiti loptu, ali me netko gurnuo i udario sam glavom u pod. Tu se sve zacrnilo, sljedećih pola minute, minutu, ne sjećam se baš ničega. Probudio sam se kad sam osjetio nečiju ruku u ustima. Zakašljao sam se i došao sebi tek u svlačionici, rekao je rukometaš Drago Vuković.

Ruka koju je osjetio bila je ona Marca Kettrukata, liječnika protivničke momčadi, Wetzlara, koji je ekspresno reagirao jer je vidio da je Drago progutao svoj jezik. Bilo je to na utakmici Vukovićevog Füchsea i Wetzlara 2016. godine.

- Prvi put da mi se to dogodilo u životu... Prošao sam i lakših i težih potresa mozga, gutanje jezika je novo. Hitna pomoć prebacila me u bolnicu, tamo sam obavio sve preglede i sve je bilo u redu. Pustili su me natrag s momčadi u Berlin. Ovakvi padovi se događaju u rukometu, takav nam je sport. Triba ić u penziju - našalio se Drago, koji je potom tražio kontakt liječnika Kettrukata kako bi mu se zahvalio.

Šime heroj

Naravno da sam ponosna na sina, skroman je i pošten momak i nije me iznenadilo što je među prvima potrčao u pomoć ozlijeđenom suigraču, rekla je gospođa Branka Vrsaljko, mama hrvatskog reprezentativca Šime koji je brzom reakcijom pomogao onesviještenom Torresu i vjerojatno mu spasio život.

Atletico je gostovao na Riazoru kod Deportiva (1-1) u 25. kolu La Lige u ožujku 2017. godine. Na Torresa je pet minuta prije kraja naletio Alex Bergantinos. Prizor je bio strašan, a neki igrači Atletica i Deportiva nisu mogli ni gledati onesviještenog Torresa na travi. Neki su i zaplakali, ali ne i Vrsaljko i Gabi koji su prvi dotrčali do Torresa i vjerojatno mu spasili život.

- Nevjerojatno je kako su Vrsaljko i Gabi reagirali u tom šokantnom trenutku. Šime je napravio sjajan posao - rekao je liječnik Deportiva, koji je prvi od medicinske ekipe došao do Torresa i s kolegama iz Atletica preuzeo brigu o njemu.

Torres je zahvalio svima na porukama podrške i brzo se vratio na teren. Posebno je zahvalio našem Vrsaljku i kapetanu Gabiju, kojeg je nesvjesno ugrizao.

- Šime je ljudski reagirao, velika je to stvar, drago mi je da je pomogao i dobro se snašao u toj situaciji - rekla je ponosna Šimina majka Branka.

Drama u Slavoniji: Gostujući fizio spasio život igraču

U međužupanijskoj ligi Slavonije i Baranje, u ožujku 2017., igrali su Mladost iz Antina te NK Čepin. Nažalost, nogomet je u ostao u sjeni stravičnih scena koje su se dogodile u šestoj minuti utakmice.

Mladi golman Mladosti Josip Raguž nesretno je nastradao u nespretnom sudaru sa suigračem te ostao ležati nepomično na travnjaku. Srećom, i ovdje se pojavio 'Šime Vrsaljko' u liku i djelu stručnog i pribranog fizioterapeuta gostujućeg kluba, Vinka Božića (25).

- Na prvi pogled izgledalo je strašno. Igrači obje momčadi su odmah priskočili, automatski su krenuli vaditi jezik Josipu iako je u medicini malo drugačija praksa. Josip je ostao bez svijesti nekoliko trenutaka, nakon što se osvijestio nije bio pribran, odgovarao je na pitanja, ali smo svakako morali pozvati hitnu pomoć koja je nakon dvadesetak minuta stigla iz Vinkovaca i odvezla ga na daljnju obradu. U svakom slučaju u svoje osobno i ime NK Čepina, Josipu želimo što brži oporavak i povratak na teren - govorio je junak dana u Slavoniji, Vinko Božić.

'Dajte mi broj suca Marića da mu zahvalim što mi je spasio život'

Vidio sam da je počeo gutati jezik, reagirao sam instinktivno, rekao nam je Bruno Marić, koji je spasio život igraču Cibalije Zvonimiru Filipoviću u Kup utakmici u studenom 2017.

Cibalia je igrala protiv Istre, a u prvom poluvremenu Filipović je pao nakon duela s protivničkim igračem. Ostao je bez svijesti, ali tu je bio daruvarski sudac Bruno Marić koji je prvi reagirao.

- Sam Bog me poslao ovdje. Znao sam da ga moram okrenuti na bok te mu izvaditi jezik. Jedan od njegovih suigrača stajao je kraj njega, ali bio je u prevelikom šoku da bi reagirao. Kad sam mu stavio ruku u usta, dobro me ugrizao, ali znao sam da mi ne može odgristi prst. Znao sam što moram napraviti, samo mi je bilo bitno da mu izvadim jezik. Evo, napokon da su i meni čestitali nakon utakmice. Ma, tom dečku je danas možda drugi rođendan - rekao nam je Bruno Marić.

Zvonimir Filipović ničega se nije sjećao.

- Nastavio sam igrati, kasnije mi se malo vrtjelo i bilo mi je muka. Nisam išao na dodatne pretrage, sve je u redu. Možete li mi, molim vas, dati broj suca Marića da mu se osobno zahvalim - zamolio nas je igrač Cibalije.

- Upravo smo se čuli. Rekao mi je: 'Ti i Bog ste me spasili' i da će mi biti zahvalan cijeli život - rekao nam je Bruno Marić.

Posavec se sudario sa suigračem

Današnji golman Hajduka Josip Posavec sudario se sa suigračem deset minuta prije kraja utakmice Palerma i Juventusa u veljači 2017. godine. Mladi hrvatski golman izgubio je svijest, u pomoć su mu pohitali igrači jedne i druge momčadi, okrenuli su ga na bok i morali mu vaditi jezik da se ne uguši. Nakon nekoliko minuta ukazivanja pomoći, ustao je i nastavio te dobio ovacije gledatelja u Torinu.

