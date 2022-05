Hrvat je doživio teški potres mozga, danas ga puštaju kući? 'Odbijao je kisik i htio ustati'

Nisam bio na ovakvoj utakmici nikad u karijeri. Mentalno smo se sasvim ispraznili, ponosni sam na trud svojih igrača. Razmišljali smo samo da će se Bog pobrinuti za Antu, mi smo kao obitelj, živimo ovdje zajedno cijeli dan. Igrači su kao naša djeca, zdravlje je na kraju iznad svega.

Rekao je to Maccabijev trener Avi Even nakon mučnih scena u 17. minuti utakmice izraelskog prvenstva između Maccabija i Hapoela iz Haife, kada je Ante Žižić nakon jednog duela pao, udario glavom o pod i ostao bez svijesti.

Davali su mu kisik i odvezli ga u bolnicu, odakle su prve vijesti ipak ohrabrujuće. Ante je došao k svijesti i razgovarao s liječnicima, a CT je dobar.

Utakmica se nastavila nakon 20 minuta stanke i na kraju je Hapoel dramatično pobijedio 123-114 nakon dva produžetka.

- Prije svega, nadam se da će se Žižić uskoro oporaviti i vratiti na terene. Bio je to jako težak događaj, on je nevjerojatan igrač i čovjek. A utakmica je bila luda, jako sam ponosan na igrače - rekao je Hapoelov trener Elad Hussein.

Amit Simhon bio je junak utakmice s 41 košem.

- Ovo je definitivno najduža utakmica u mojoj karijeri, gotovi smo i iscrpljeni. Posvećujem pobjedu svom pokojnom bratu, danas mu je trebao biti 44. rođendan, pokušao sam postići 44, ali nisam uspio. On je anđeo koji me čuva. I on bavio košarkom te je preminuo u mladosti, s 14 godina. Osjećao sam da je sa mnom na terenu i tako se osjećam cijelu svoju karijeru. Zaželio bih i brz oporavak Anti, to nije bilo lako gledati. Naravno da mu želim da se uskoro vrati, nije zabavno gledati takve stvari - rekao je Simhon.

Glasnogovornik Maccabija Roi Gladstone prenio je vijesti iz bolnice:

- Ne znam točnu liječničku dijagnozu, pao je na potiljak nakon udarca. Okrenuo se, stabilizirao i sada je dobro. Razgovarao sam s njim, pitao me jesam li vidio kako se to dogodilo, popio je nešto gazirano, pitao za utakmicu. Pokušali smo mu izmamiti osmijeh...

Danas bi Žižića mogli otpustiti iz bolnice.

Igrači Maccabija bili su u šoku nakon nesretnog događaja. U tim su trenucima neki došli do Ante, neki su radije ostali oko klupe, dalje od samog mjesta, da ne vide svig prijatelja kako leži bez svijesti. James Ennis je u 17. minuti išao na prodor i gurnuo je Keenana Evansa, koji je slučajno lijevom rukom udario Žižića, koji je stajao iza njega, u lice.

Već od samog udarca u bradu, prenijeli su Maccabijevi liječnici, naš je košarkaš izgubio svijest, zbog čega je pao i udario potiljkom u parket. Oba su ta udarca uzrokovala teži potres mozga, a još je pri padu progutao jezik, kažu iz kluba.

Nakon nekoliko sekundi, Žižić se počeo grčiti, a liječnici kluba Ofir Alaluf i Gil Rachevsky izvadili su mu jezik. Žižić je došao k svijesti, ali je bio ošamućen. A tih 15-ak minuta koliko su mu pružali pomoć suigračima i navijačima činilo se kao vječnost.

Liječnici su mu potom stavili kisik, čemu se Žižić čak protivio i nekoliko je puta bezuspješno htio ustati. U jednom su trenutku ljudi iz kluba tražili Dragana Bendera da mu na hrvatskom objasni da je nužno da u tom trenutku dobije kisik.

Iznijeli su ga do Hitne pomoći, nekoliko je igrača bilo uz njega, a Scotty Wilbkin najdulje. Kad se vratio u dvoranu, oči su mu bile naotekle od suza. S njim su se u bolnicu odvezli Wilbkinova žena, Antina zaručnica, Bender i Maccabijevi liječnici.

Žižić se uopće ne sjeća nesreće. Nakon utakmice velik dio Maccabijeve momčadi odjurio je u bolnicu Ichilov, gdje je Ante posveo došao k sebi. Sat vremena nakon teškog potresa mozga, stanje mu se popravilo i počeo je komunicirati normalno, razgovarao je sa zabrinutom obitelji i raspitivao se o rezultatu utakmice.

CT mu je dobar.

- Naša srca i misli su s Antom i njegovom zaručnicom - rekao je John DiBartolommeo.

Žižić je proveo noć pod liječničkim nadzorom i ako mu i danas bude dobro, mogli bi ga pustiti na kućnu njegu.

Trener Avi Even neće moći računati na njega u četvrtfinalnoj seriji prvenstva, koja počinje za dva dana. Naime, svaki klub mora prijaviti strane igrače na početku serije i ne smije ih mijenjati njezinim tijekom. No to je sada i treneru i suigračima najmanja briga. Dok god se ne uvjere da je Žižić posve zdrav.

Video ozljede je uznemirujućeg sadržaja. Možete ga pogledati OVDJE.

