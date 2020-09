Čupko a la Ivano: Moliš ih da igraju?! Neka idu u svlačionicu!

Vesprem je odnio pobjedu u Zadru, a makedonski Vardar je cijelu utakmicu jednostavno bio u sjeni mađarskog sastava. Vardar je bio u zaostatku šest golova, a uspio je taj minus u nastavku samo prepoloviti

<p>Ti ih sad moliš da igraju?! Neka idu onda u svlačionicu, što da im radim ja?!, ljutito je uzviknuo iskusni hrvatski rukometaš <strong>Ivan Čupić </strong>u jednom od time-outa finala SEHA lige. Unatoč dugogodišnjoj bogatoj karijeri, kako klupskoj, tako i reprezentativnoj, popularni Čupko se još uvijek ne da i i dalje 'gori za trofejima'. No, evo, ovaj posljednji - s finala SEHA lige - mu je promaknuo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Vesprem je odnio pobjedu u Zadru, a makedonski Vardar je cijelu utakmicu jednostavno bio u sjeni mađarskog sastava. U trenutku kada je Čupić 'naribao' trenera Aluševskog, Vardar je bio u zaostatku šest golova, a još uvijek aktualni prvak Europe je uspio taj minus u nastavku prepoloviti.</p><p>Slaba utjeha s obzirom na to da ga nikako nisu pretvorili u plus, ali ova odlučnost hrvatskog rukometaša podsjetila je na onaj famozni govor Ivana Balića u dobro poznatom time-outu u reprezentaciji poznatom po 'beštimanju' splitskog rukometnog Mozarta: "P**ka vam materina, igramo k'o k**ac!" vikao je tada Ivano u Norveškoj u finalu Europskog prvenstva protiv Danske koja je na kraju ipak bila bolja. </p><p>Nešto slično napravio je sada Čupko, ali bezuspješno. Veszprem je slavio, baš kao i te 2008. Danska. Štrlek i njegovi suigrači slavili su velikom razlikom 35-27 i tako treći puta osvojili regionalnu rukometnu ligu. </p><p>Pet golova kod Veszprema postigao je <b>Petar Nenadić</b>, a <b>Manuel Štrlek</b> postigao je tri gola.</p><p>Kod Vardara šest golova <b>Gleba Kalaraša</b>, <b>Lovro Jotić</b> dodao je četiri, a <b>Ivan Čupić</b> tri.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=zk0__sMW8ds&feature=emb_title&ab_channel=RedakcijaEkipa" target="_blank">OVDJE</a>.</i></p>