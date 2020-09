- Vjera mi je najve\u0107a stvar u \u017eivotu, iz toga crpim snagu.

Cura mi je tenisačica, svake smo nedjelje u crkvi, a želim preko Slavena doći do dresa 'Elfa'...

<p>Vidio sam da su Hrvati drugi na Svjetskom prvenstvu i kakvu želju i emociju Hrvati znaju razviti u nogometu. Htio sam igrati u zemlji nogometa.</p><p>To je jedan od razloga zbog kojeg je <strong>Törles Knöll</strong> (23) prošli mjesec došao u Slaven Belupo.</p><p>U subotu je zabio i prvi gol za Slaven, i to odmah za bod protiv prvaka Dinama. Ušao je u igru u 70. minuti i u 73. pogodio za konačnih 3-3. Bio mu je to četvrti nastup nakon što je i protiv Hajduka, Gorice i Osijeka ulazio u drugom poluvremenu.</p><p>Eto, nije više samo <strong>Cufre</strong> ili Nowotny u Dinamo, Milevskij ili Verpakovskis u Hajduk i Fredi Bobič u Rijeku. Hrvatska je liga nakon ruskog srebra postala višestruko privlačnija pa sad i u Slaven Belupo dođe jedan bivši igrač Barcelone <strong>Jeffren</strong> ili bivši mladi reprezentativac Njemačke. A to je Knöll.</p><p>- Otac me s pet godina odveo na prvi trening u Dieburg, klub koji nosi ime mog rodnoga grada. Igrao sam zatim za Mainz, Darmstadt i Eintracht iz Frankfurta, u drugoj momčadi HSV-a dvije sam sezone bio najbolji strijelac, a u Bundesligi sam igrao za Nürnberg, što mi je bio prvi profesionalni ugovor - priča nam Knöll uz pomoć trenera <strong>Tomislava Stipića</strong>, jer nije stigao naučiti puno hrvatskog jezika.</p><p>No vrhunac karijere mu je naslov svjetskog prvaka s Njemačkom U20, na SP-u u Južnoj Koreji 2017.</p><p>- Došao sam u Hrvatsku iz tri razloga. Jer ste zemlja nogometa, jer me izravno zvao trener Stipić i dopalo mi se što mi je predstavio i koliko me htio dovesti i osjetio sam da je to dobra prilika za iskorak u karijeri. I treći je razlog što je Hrvatska katolička država.</p><p>Da, Törlesu to puno znači jer je vjernik, njega i brata Bjorna roditelji su vodili svake nedjelje u crkvu, a s tim je nastavio i kad se osamostalio. Tako su i u Koprivnici on i njegova djevojka Angela svake nedjelje u crkvi.</p><p>- Vjera mi je najveća stvar u životu, iz toga crpim snagu.</p><p>U Koprivnici se, naravno, osjeća jako ugodno:</p><p>- To je obiteljska sredina, dobro organiziran klub, kulturni ljudi... Djevojka je sa mnom, odlazimo u ckrvu, u šetnje, na jezero u blizini, pogledati kulturne manifestacije... Ona igra tenis pa je pratim kad mogu. A suigrači su me također odlično prihvatili, pomažu mi jer sam mlađi od mnogih.</p><p>Konačni cilj nakon što se ustali u prvoj postavi Slavena...</p><p>- Od početka karijere cilj je jedan: zaigrati za A reprezentaciju Njemačke.</p><p>I, ne, ako ste se pitali, nije u rodu s našom slavnom navijačicom <strong>Ivanom Knöll</strong>...</p>