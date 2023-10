Cure detalji sastanka u Osijeku, Tomas i Kulešević pred otkazom

Stjepan Tomas znao je da mu je utakmica protiv Slaven Belupa kvalifikacijska ako želi preživjeti na klupi Osijeka do reprezentativne stanke jer fenjeraš Rudeš ovaj vikend objektivno ne bi smio biti težak zadatak na novom stadionu. Ipak, u Koprivnici su "farmaceuti" slavili 1-0 i zadali težak udarac treneru, ali i sportskom direktoru kluba s Pampasa.

Prema posljednjim informacijama s grada na Dravi, dvojac koji je rigao vatru na suce nakon utakmice protiv Dinama trebao bi poraz platiti foteljom. U ponedjeljak poslijepodne uprava kluba održala je sastanak o trenerovoj budućnosti na kojem nije sudjelovao Kulešević, pišu Sportske novosti. I to bi trebala biti jasna poruka da za njega tamo više nema mjesta.

Nakon odlaska Nenada Bjelice u Osijeku jako lutaju s izborom trenera. Rene Poms preživio je samo sedam utakmica pod ugovorom nakon što je jedno vrijeme bio vršitelj dužnosti, a isti broj utakmica vodio je i Borimir Perković. Tomas je, nakon dobre igre na startu prvenstva, u zadnjih pet utakmica u HNL-u bez pobjede. Poraz od Slavena bila mu je jubilarna 20. utakmica, ima deset pobjeda, pet remija i pet poraza.

- Znam gdje je problem, rekao sam to i prije utakmice, ali vidim da ekipa danas nije reagirala i sigurno je da moram pronaći način kako razbuditi momčad i vratiti je na one stare staze, na onaj nivo na kojem smo bili do utakmice s Dinamom. Sigurno je da ova ekipa ima kvalitetu i mora pokazivati bolja izdanja. Bilo je slabo. Igrali smo bez agresivnosti, bez duela i bez prevelike želje. S kim god da igrate bez toga, ne možete lagano pobijediti - govorio je Tomas.

Zekić prvi favorit za novog trenera

Šesto mjesto s devet bodova zaostatka za vrhom u ovom dijelu sezone alarm su za uzbunu, pogotovo imajući u vidu da je Osijek ovo ljeto napokon mogao i kupovati. Tu je najveći krimen sportskog direktora Kuleševića koji nije pogodio s pojačanjima.

Vremena do iduće utakmice Osječana nema puno, u subotu u goste stiže Rudeš, a u ponedjeljak su se pojavile i informacije tko bi mogao naslijediti Tomasa. Kandidata su na prvu loptu bila dva, Zoran Zekić i Goran Tomić, a čini se kako je Zekić prvi favorit uprave iako je pod ugovorom u Partizanijem u Albaniji, a Tomić trenutačno bez posla.

Zekić je ljubimac osječke publike, rekorder po trenerskom stažu na Gradskom vrtu i mandatu od 1305 dana od rujna 2015. do ožujka 2019. Ima najviše pobjeda, remija i poraza na klupi, a pamti se njegov europski skalp i dvostruka pobjeda nad PSV-om.

Osijeku sad jako treba stabilizacija, navijači su izgubili strpljenje i zazivaju ostavke cijele uprave. Čini se kako će žrtvena janjad biti trener i sportski direktor, a na klupu se vratiti miljenik Kohorte.