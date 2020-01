Cure, dobar tek: Stepančić u Szegedu ugostio podravkašice

Rukometašice i stručni stožer Podravka Vegete na putu su za Rumunjsku gdje ih očekuje utakmica 5. kola EHF Kupa. Na putu su stali u mađarskom Szegedu na ručku. Pridružio im se srebrni reprezentativac Luka Stepančić koji je u ugodnom druženju curama poželio sreću, a one su njemu čestitale na srebrnoj medalji osvojenoj na Euru 2020. Posebno hvala Podravka Mađarska na gostoprimstvu! #rkpodravka #podravka #crohandball #doksrcekuca #ehfcup #ehf_cup #podravkahungary #iznadsvihhrvatska @vegeta_hu @hrs_insta @podravka_hrvatska

