Cure s Trešnjevke dominiraju: Prvakinje su u četiri kategorije

Osvojili smo sve tri titule prvaka Hrvatske u mlađim kategorijama i objedinili to s titulom prvakinja WABA lige u konkurenciji U-17 te svemu dodali drugo mjesto među seniorkama u PH. Nikada dosad to nije uspjelo nikom u Hrvatskoj, a pitanje je i kad će ponovno, priča nam Dean Nemec, trener i predsjednik ŽKK Trešnjevka.

Već godinama ovaj kvartovski klub iz Zagreba niže velike rezultate i pokazuje kako ženska košarka u Hrvatskoj ima budućnost.

U Kutiji šibica trenira tridesetak djevojaka, koje jedva kombiniraju obveze u školi i fakultetu s treningom. Međutim, ljubav prema sportu je velika, a to pokazuje i predanost s kojom treniraju i igraju te na kraju i rezultati.

Koliko talentiranih djevojaka igra u Trešnjevci, pokazuje i to što su četiri igračice ove godine dobile stipendije te odlaze u SAD igrati sveučilišnu košarku. Jedna od njih je juniorka Karla Erjavec i jedna od najboljih igračica zagrebačkoga kluba.

- Uz pomoć trenera došli smo do dobrih rezultata i samo mogu biti zahvalna jer idem u SAD. Ne znam što me čeka, ali veselim se - kaže Karla, koja je bila svrstana u prvu petorku mladih igračica seniorske lige.

Koliko je pozitivno to što igračice odlaze i nastavljaju karijeru na sveučilišnoj razini, i to u SAD-u, Nemec kaže da je to i pokazatelj svega što ne valja u hrvatskom školstvu i sportu.

- Trebalo bi toj djeci sa stipendijama omogućiti da ostanu ovdje i da se školuju ovdje, ali za to treba napraviti dobar školski sustav koji će pratiti sport - kaže Nemec, koji problem vidi i u putovanjima.

- Putujemo svakako, autima, kombijima. Treneri voze, roditelji voze. Ako želiš malo viši rang, nitko ne želi pomoći...

Mlađe kategorije dobro se pune i pokazuju impresivne rezultate, a u klubu ostaje i juniorka Nika Mühl, koja je prošle godina na EP-u bila jedna od najboljih igračica.

Nika je isto tako proglašena i najboljom igračicom juniorskog prvenstva i najbolja igračica WABA lige do 17 godina, a ove godine je dva puta imala i impresivni quadruple double učinak.

Upravo zbog igračica poput Karle i Nike, Nemec kaže kako je zadovoljstvo raditi iako problema uvijek ima.

- Trebaju nam dva jaka kluba koji igraju u Euroligi. Tako će se ova mladost preliti na seniore i reprezentaciju. Talent postoji, volja postoji, želja postoji. Valjda će netko prepoznati kakve djevojke ovdje imamo - zaključuje Nemec.