Cure, samo naprijed! Dugo smo čekali na skijašice kao što su Leona Popović i Zrinka Ljutić

Dobro je poznato da Hrvatska nije zemlja visokih planina i raskošnih skijališta. S time je još impresivnije što je Hrvatska iznjedrila fantastične skijaše koji su osvajali kristalne globuse, postolja i bodove. Kruna hrvatskog skijanja je slalomska utrka Snježna kraljica, koja već skoro dva desetljeća šalje sliku diljem svijeta.

Sljemenska gora uspjeha nije uskratila ni hrvatske skijaše. U prvoj ženskoj utrci, održanoj 2005. godine, Hrvatska je imala dvije skijašice u prvih deset. Nika Fleiss bila je osma, a Ana Jelušić deveta. Dogodine je skijala i kraljica hrvatskog skijanja, Janica Kostelić. Ona je u famoznoj utrci s jednim štapom odskijala dovoljno za treće mjesto i time je uzela prvu hrvatsku medalju na Sljemenu. Fleiss je za hrvatsku reprezentaciju dodala 12., a Jelušić 25. mjesto.

Najbolji rezultat za hrvatsku, ipak, nije ostvarila Janica, već Jelušić, koja je 2007. završila na drugom mjestu. Hrvatske skijašice su do 2011. tradicionalno su osvajale bodove, ali nakon toga je uslijedilo sušno razdoblje od deset godina bez hrvatske predstavnice u bodovima. Za najnoviji uspjeh hrvatskih skijašica na Sljemenu pobrinula se lani Leona Popović (25). Ona je sa sedmim mjestom u dvije vožnje ostvarila najbolji uspjeh u tadašnjoj karijeri, a ove ćemo godine za nju imati još veća očekivanja. U novoj sezoni je došla još bolja, preciznija i željna uspjeha. Sezonu je otvorila desetim i šestim mjestom u Leviju. Dobru je formu potvrdila s devetim mjestom u američkom Killingtonu, a uoči sljemenskih slaloma ostvarila je 18. i 12 mjesto. Leona trenutno zauzima deveto mjesto u poretku slalomašica, na korak je do prvog postolja i moguće je da se ponovi sljemenska magija za novi najbolji rezultat karijere.

Isto vrijedi i za čudesnu tinejdžerku, Zrinku Ljutić. Sa samo 18 godina Zrinka je jedna od najvećih talenata u alpskom skijanju. Iako nema puno iskustva, već je jedna od najboljih slalomašica na svijetu. U prvom slalomu u Leviju nije završila vožnju, ali bila je sjajna sedma u drugoj utrci. U Killingtonu je bila 15., a Sestriereu sedma. Na Sljeme dolazi nakon šestog mjesta u Semmerginu. Zrinka je svakom utrkom sve bolja i bolja, desetinke ju dijele od prvog postolja u karijeri, a dobro poznaje uvjete na Sljemenu.

Nažalost, ove se godine neće održati muška utrka na Sljemenu. Prva Snježna kraljica u muškoj konkurenciji bila je održana 2008. godine. Ivica Kostelić uvjerljivo je najuspješniji hrvatski skijaš na Sljemenu. Međutim, čak ni Ivica nije uspio "osvojiti" Sljeme. Triput je bio drugi, a u novijoj povijesti najbliži postolju bio je Filip Zubčić. 'Zubo' inače briljira u veleslalomu u kojem ima tri pobjede i devet postolja, ali je 2021. bio peti na Sljemenu.

- Žao mi je što nema utrke na Sljemenu. To je naša utrka, na našem brdu, svi se uvijek dobro osjećamo i znali smo radit izvrsne rezultate tu. Međutim, tako je kako je, idemo dalje i nadamo se da će se sljedeće godine održati utrka - rekao nam je Zubčić na konferenciji za medije u Zagrebu uoči Snježne kraljice.

Unatoč visokim temperaturama u Zagrebu, organizatori spremno očekuju utrke Snježne kraljice koje se održavaju 4. i 5. siječnja, a hrvatskim skijašicama vjetar u leđa pružit će i povratak huka na Sljeme. Posljednja dva izdanja Snježne kraljice održana su bez prisustva gledatelja zbog epidemioloških mjera.

- Ove godine dolazi do povratka novinara, fotoreportera i radijskih novinara iz cijelog svijeta. Očekujemo da će ove godine na Sljemenu biti preko 400 akreditiranih predstavnika medija. Prema mjerenjima iz 2021. godine naše sljemenske utrke bile su najgledanija hrvatska sportska manifestacija s 31 milijunom gledatelja koji su pratili prijenos uživo. To je daleko najgledaniji sportski događaj kojeg Hrvatska ima. Jako nas veseli što se gledatelji vraćaju na Sljeme.

Zadržali smo vrlo pristupačne cijene za gledatelje, ulaznica za odrasle osobe moguće je nabaviti već sa sedam eura, a za oba dana 10 eura. Za djecu do 7 godina dolazak je besplatan, a za one malo starije do 15 godina cijena je upola manja nego za odrasle osobe. Na Krumpirištu će biti hrana i piće koje su uključene u cijenu ulaznice - rekla je Kristina Laco iz organizacijskog odbora utrke.

