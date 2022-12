Sljeme spremno za Snow Queen

Sljemenski Crveni spust spreman je za održavanje utrka Audi FIS Svjetskog skijaškog kupa 'Snow Queen Trophy' 2023. Zeleno svjetlo danas je dao Markus Mayr, direktor FIS Svjetskog kupa za tehničke discipline za žene, koji je prije nekoliko dana boravio u Zagrebu i potvrdio da su na stazi dovoljne količine snijega za utrke najboljih svjetskih slalomašica.

Organizator i djelatnici Skijališta Sljeme pripremili su dobru podlogu i proizveli dostatne količine snijega. Na stazi trenutačno ima između 60 i 90 centimetara utabanog, kompaktnog snježnog pokrivača koji bi se trebao dobro učvrstiti nakon sutrašnje kiše kada prema prognozi dolazi zahlađenje. Završna preparacija staze na Crvenom spustu dogovarat će se nakon utrka u Semmeringu, kada će prema potrebi Markus Mayr ponovno doći u Zagreb. Na Sljemenu će narednih dana, odnosno 26., 28. i 29. prosinca trenirati i naši reprezentativke i reprezentativci te isprobati stazu prije samih utrka.

Utrke Audi FIS Svjetskog skijaškog kupa Snow Queen Trophy 2023. na rasporedu su 4. i 5. siječnja kada će se najbolje svjetske slalomašice boriti za bodove, titulu i krunu. Prva utrka ženskog slaloma održat će se u srijedu, 4. siječnja s početkom prve vožnje u 12.30, dok druga vožnja najboljih svjetskih slalomašica starta u 16.30 sati. Drugi ženski slalom na rasporedu je u četvrtak, 5. siječnja u nešto kasnijem terminu, pa će tako prva vožnja započeti u 15 sati, a druga u 18 sati.

Ulaznice za utrke dostupne su po popularnim cijenama - 50 kuna za odrasle, odnosno 30 kuna za djecu od 7 do 15 godina (rođenu od 1.1.2008. do 31.12.2015.). Posjetiteljima je na raspolaganju i paket ulaznica za oba dana po cijeni od 75 kuna za odrasle i 45 kuna za djecu. Za djecu do sedam godina (rođenu 2016. i mlađu) ulaz je slobodan na obje utrke. Osim uživanja u vrhunskom skijanju, posjetitelje očekuje i pregršt zabave na „Snow Queen after ski partyju“ na Krumpirištu.

