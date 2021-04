Trećeg dana Europskog taekwondo prvenstva u Sofiji hrvatske predstavnice Matea Jelić i Bruna Vuletić postale su europske prvakinje, pa prije posljednjeg dana EP-a Hrvatska u ekipnom poretku s tri prvakinje Europe vodi na ljestvici osvajača medalja.

Članica splitskog Marjana Matea Jelić u osmini finala je prekidom 25-4 pobijedila Čehinju Stolbovu da bi u četvrtfinalu i drugim prekidom 26-6 deklasirala Furedi iz Mađarske.

Polufinale kategorije do 67 kilograma ponudilo je dva prava taekwondo klasika, četiri prve nositeljice, a Mateja protiv Francuskinje Magde Wiet Henin. Jelić je u drami zlatnog boda slavila i prošla u finale nakon 8-8 u regularne tri runde, da bi u finalu pobijedila jednu od najboljih na svijetu, Britanku Lauren Williams rezultatom 13-10.

Do najsjajnije medalje je stigla i Bruna Vuletić koja je, osvojila već drugu seniorsku medalju sa samo 22 godine. Brončana s posljednjeg svjetskog prvenstva slavila je u osmini finala protiv čvrste i neugodne Litvanke Tvaronaviciute rezultatom 5-1 da bi je u borbi za medalju dočekala Iranka Kimia Alizadeh, osvajačica olimpijske bronce iz Rija, svjetska viceprvakinja iz Mujua te brončana na svjetskom u Chelyabinsku gdje je postala prva Iranka sa svjetskom ženskom medaljom. Kao i brojni drugi Iranski sportaši i Kimia je pobjegla u Europu te je pravo nastupa dobila pod zastavom izbjeglica. Ipak, članica splitskog Marjana je odradila perfektnu borbu, pratila doslovno svaku uputu trenera Veljka Laure i pobijedila s 10-0.

- Jako sam sretna zbog naslova europske prvakinje. Želim se zahvaliti treneru, cijelom timu i klubu. Sve je išlo po planu, koncentracija je bila na nivou, nismo imali većih poteškoća. Idemo dalje, neću se zadovoljiti ovom medaljom, želim ih osvojiti još puno - rekla je Vuletić za HRT.

U polufinalu je Bruna deklasirala Ruskinju Prokudinu 14-2, te se plasirala u finale europskog prvenstva. U finalu je u neizvjesnoj borbi svladala Mariju Štetić koja nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine s 14-10. Bruna Vuletić je propustila kompletne pripreme reprezentacije u Makarskoj zbog koronavirusa kojeg je preboljela prije samo deset dana.

Evidentni olimpijski kandidat Toni Kanaet je odlično otvorio natjecanje pobjedom u prvom kolu kategorije do 80 kilograma protiv Estonca Strooma 48-0. Izvrsnu borbu odradio je i u osmini finala protiv uvijek neugodnog Nicholasa Cortena iz Belgije i slavio 19-10. S ukupnom bodovnom razlikom od 67-10 je stigao u borbu za odličje i prava je šteta da ga je ždrijeb već u četvrtfinalu namjerio na najboljeg Rusa, nevjerojatnog Kramtcova, svjetskog i europskog prvaka, vodećeg na olimpijskim i svjetskim rang listama u kategoriji do 80 kilograma. Četvrtfinalnu borbu protiv Rusa Kanaet je odradio na visokom nivou, izgubio 9-14 i u posljednjim sekundama za dlaku promašio zadnji kružni u glavu s kojim bi izjednačio na 14:14 i otišao na zlatni bod.

Marko Golubić iz Dubrave je na EP stigao u odličnoj formi, već u prvoj borbi je pokazao da može daleko, pa čak i do medalje. Pobijedio je prekidom 27-1 protiv Armenca Romana Hayrapetova, a u osmini finala je bio bolji od Rusa Kriveychenka s 31-16 da bi na koncu u borbi za medalju ostao praznih ruku izgubivši od reprezentativca Bosne i Hercegovine Husića 40-55. U jednom trenutku Marko je stigao na samo bod zaostatka u posljednjoj rundi i činilo se da će preokrenuti borbu, no tada je dobio neugodan udarac u glavu od kojeg se nije uspio oporavit do kraja borbe.

Posljednjeg dana na tatami izlaze Doris Pole, Iva Radoš, Ivan Šapina i Ivan Vrgoč.