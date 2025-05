Curry se ozlijedio, Warriorsi srušili Wolvese u gostima!

U prvom ogledu konferencijskog polufinala Zapada NBA lige košarkaši Golden Statea su odmah 'ukrali' Minnesoti prednost domaćeg parketa, slavili su u gostima s 99-88.

Osim raspucane treće četvrtine bila je to vrlo tvrda utakmica u kojoj su dominirale obrane. Igralo se žestoko, nerijetko rastrgano, kao i uz slab šut u čemu je prednjačio domaći sastav. Primjerice, za tri poena su košarkaši Minnesote gađali mizernih 17 posto, pogodili su tek pet od 29 ispaljenih trica.

Foto: Bruce Kluckhohn/REUTERS

Do ključne prednosti je Golden State došao u drugoj četvrtini koju je dobio s 26-11 i taj je plus čuvao do kraja dvoboja. Možda i krucijalne koševe u toj dionici postigao je iskusni Draymond Green koji je u drugoj četvrtini pogodio tri trice. U toj drugoj četvrtini se dogodila i loša vijest za Golden State, ozljeda lijeve noge Stephena Curryja koji nije igrao u ostatku utakmice. Čeka ga magnetska rezonanca, ali upitan je za sljedeću utakmicu.

- Definitivno računamo da neće moći igrati u četvrtak. Još uvijek ne znamo, ali kad je stražnja loža u pitanju, teško je zamisliti da će moći igrati - rekao je trener Warriorsa Steve Kerr.

Foto: Troy Taormina/REUTERS

Prvi strijelac Minnesote bio je Anthony Edwards koji je ubacio 23 poena, a uz to je ostvario i 14 skokova. Julius Randle je postigao 18 poena uz šest asistencije, a Naz Ried 19 uz pet skokova.

Buddy Hield je bio junak sedme utakmice prvog kruga u kojoj je Golden State u gostima pobijedio Houston, a i sada je bio prvi klupski strijelac. Postigao je 24 poena uz 5-8 za tri poena. Upisao je i osam skokova. Jimmy Butler je dodao 20 poena, osam asistencija i 11 skokova, dok je Draymond Green upisao 18 poena, šest asistencija i osam skokova. Za 13 minuta na parketu Curry je ubacio 13 poena.

Iduća utakmica, također u Minneapolisu, igra se u noći s četvrtka na petak.

Na Zapadu su svoju polufinalnu seriju već otvorili Oklahoma City i Denver, a s 1-0 vodi Denver nakon što je slavio u prvom, gostujućem susretu 121-119.