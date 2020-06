Curtis prebio Volkova: Prvi je u redu za titulu nakon Ngannoua

Iako su mnogi mislili da Aleksander 'Drago' Volkov (31) ima šanse protiv Curtisa Blaydesa (29), Amerikanac je pokazao da nije slučajno postavljen odmah iza kreme teške kategorije u redu za titulu prvaka

<p>Mnogo su uzbuđenja vidjeli ljubitelji borilačkog sporta na <strong>UFC Fight Nightu</strong> u Las Vegasu. Iako je glavna borba večeri bio sraz momaka od kojih se očekivao nokaut, to se nije dogodilo, već smo gledali kako Curtis <strong>Blaydes </strong>(29) dominira protiv <strong>Volkova </strong>(31) u četiri runde, dok je u petoj malo ostao bez snage.</p><p>Imao je i Volkov u zadnjoj rundi nekoliko dobrih pokušaja, malo su zaklecala koljena Amerikanca, ali bio je to samo mali dio onoga što je 'Drago' pretrpio iz repertoara 'Razora'. Na kraju su suci jednoglasnom odlukom dali pobjedu Blaydesu koji je.nakon <strong>Francisa Ngannoua </strong>(33), potvrdio status legitimnog izazivača za titulu. Do toga će još trebati pričekati i odraditi jednu ili dvije borbe, a ako ih pobijedi je siguran napadač na pojas prvaka.</p><p>Josh <strong>Emmett </strong>(35) i Shane <strong>Burgos </strong>(29) odradili su jedan od najboljih mečeva ove godine, a otišli su do sudačke odluke. Gledatelji su mogli uživati, a Emmet si je u prvih 15 sekundi borbe vjerojatno slomio križne ligamente koljena, no to ga nije spriječilo da očita lekciju protivniku te je na kraju stigao do 16. pobjede u karijeri, a želi i napasti titulu koju drži Alexander Volkanovski.</p><p>Od ženskih borbi u glavnoj priredbi bila je tu ona Raquel <strong>Pennington </strong>(31) i Marion <strong>Reneau </strong>(43) koji je u potpunosti izdominirala i pobjedu odnijela Pennington. U velteru su se borili Belal <strong>Muhammad </strong>(31) i Lyman <strong>Good </strong>(35), a također sudačkom odlukom, ali tijesnom, slavio je Muhammad.</p><p>Večer su otvorili Jim <strong>Miller </strong>(36) i Roosevelt <strong>Roberts </strong>(26), a slavio je stariji borac nakon dvije i pol minute. Uhvatio je polugu na podu i 'zaključao', a Robertsu nije bilo spasa. </p><h2>Popis borbi u glavnom programu:</h2><p>Curtis <strong>Blaydes </strong>pobijedio Aleksandra <strong>Volkova</strong> (jednoglasna sudačka odluka)</p><p>Josh <strong>Emmett </strong>pobijedio Shanea <strong>Burgosa </strong>(jednoglasna sudačka odluka)</p><p>Raquel <strong>Pennington </strong>pobijedila Marion <strong>Reneau</strong> (jednoglasna sudačka odluka)</p><p>Belal <strong>Muhammad </strong>pobijedio Lymana <strong>Gooda </strong>(jednoglasna sudačka odluka)</p><p>Jim <strong>Miller </strong>pobijedio Roosevelta <strong>Robertsa </strong>(poluga na ruci, 1. runda)</p>