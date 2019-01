Čuva naše granice i sudi futsal: On je najbolji sudac na svijetu

Hrvatska je u nogometu svjetska velesila, a sudaca nam nema nigdje. U futsalu obrnuta priča: klubovi i reprezentacija ne mogu parirati najvećima, ali imamo najboljeg suca na svijetu!

Nikola Jelić (36) iz Ribić Brega kraj Varaždina dobitnik je nagrade UMBRO Futsal za najboljeg futsal suca na svijetu. Kako je policajac, obavijest o ovoj nagradi dobio je na Staru godinu na radnome mjestu - Graničnom prijelazu Bregana.

- U meni su bile izmiješane emocije. S jedne strane bio sam iznimno ponosan i počašćen što su baš meni dodijelili nagradu, dok sam s druge strane u glavi vrtio sav napor i trud uložen u ovaj uspjeh. Sve utakmice, trenere, igrače s kojima sam radio, ljude uz koje sam stasao. Turnir na kojem sam napravio prve sudačke korake u futsalu - započeo je Nikola svoju priču.

Trenirao je rukomet, nogomet je igrao samo rekreativno, a U suce se odlučio otići na prijedlog oca. Sve je krenulo na travnatom terenu, ali futsal mu je bio zanimljiviji.

- Više mi se sviđao futsal, iako mi je lakše suditi nogomet. Na parketu se stvari brže odvijaju i morate paziti na svaki kontakt, ruke kod sidraša. Jednostavno, više mi je odgovarao futsal - objasnio je najbolji sudac na svijetu.

Foto: privatni album

'Hvala ženi što me trpi'

Danas povremeno sudi i u Međužupanijskoj nogometnoj ligi Čakovec Varaždin, no prioritet mu je 1. Hrvatska malonogometna liga kao i međunarodna futsal scena.

Uz sve te utakmice, Nikola radi kao policajac na graničnom prijelazu Bregana što je 85 kilometara udaljeno od njegovog mjesta stanovanja.

- Imam svoj sustav rada: Posao mi je broj 1, ali uz godišnje i slobodne dane, naravno i uz dogovor s nadređenim , uspijevam odraditi sve poslovne i sudačke obaveze.

Trenira u Varaždinu što je pak 20 kilometara 'na drugu stranu' od Ribić brega.

Njegov način života zahtijeva mnoga odricanja, a slobodnog vremena ima jako malo.

- Čudim se sam sebi kako sve to stižem. S posla na trening i obrnuto, kod kuće sam jako malo pa moram čestitati svojoj ženi što 'trpi' ovakav način života. Otkad sam u braku više sam vani nego doma pa mojoj ženi nije lako i zato hvala suprugi Hermini što je uz mene, a ja se još neko vrijeme moram odreći obiteljskih vikenda i druženja - ističe najbolji djelitelj pravde u Hrvata.

Foto: privatni album

Kriterij za sve isti

Sad su pred njim novi izazovi. Titula najboljeg na svijetu velika je čast, ali i odgovornost s kojom će se morati nositi.

- Još kojih devet godina mogu aktivno suditi na međunarodnoj razini. Još ću jače trenirati i raditi na svom suđenju kako bih sebe, ali i Hrvatsku mogao predstaviti u najboljem svjetlu.

Kad nađe vremena, sa zadovoljstvom sudi turnire na kojima je sve počelo.

Ivanec, Lepoglava, Varaždin, to su turniri na kojima se Jelić kalio dok je bio početnik. Turniri su to s posebnom čari, ali i s uglavnom posebnom publikom koju sudački kriterij ne može zadovoljiti, ma kakav on bio.

- Bilo je vrijeđanja, ali nikad nisam imao neugodnu situaciju poput fizičkog napada ili nečeg sličnog. Čujem svaki zvuk na tribinama, ali se ne obazirem - jasan je policajac iz Ribić Brega.

Jedan od razloga njegova uspjeha je i pristupanje svakoj utakmici kao da je ona finalna, ali i odnos s igračima na terenu.

- Ma i njima pobjegne koja neprimjerena, ali ja svoje suđenje gradim na dijalogu. Futsal je brza igra i neki put ne vidiš situaciju kako bi trebao, zato su tu igrači da ti pomognu. Cijenim suradnju s igračima, ali i međusobno poštovanje - ističe najbolji sudac svijeta i dodaje:

- Nije mi bitno igraju li Ricardinho i Portugal ili je na terenu neka lokalna ekipa koja prvi put igra zajedno. Kriterij je za sve isti - razina futsala i napor kod suđenja razlikuju se, ali ja se odnosim isto prema svima.

Foto: privatni album

'Želim Varaždin ili Varteks u prvoj ligi'

Na pitanje za koga navija Nikola je odgovorio iskusno sudački, ali i pomalo lokalpatriotski.

- Meni bi bilo drago da se varaždinski nogomet vrati u 1. HNL. Bio to Varaždin ili Varteks, ipak nam treba neko u prvoj ligi. Bio sam u mnogim svjetskim gradovima, ali Varaždin ipak ima 'ono nešto'. Također, mnoga nas lijepa sjećanja vežu uz stari Varteks. Zato i grad zaslužuje prvoligaša - ističe sudac iz varaždinskog kraja.

Nikola je za svoja postignuća dobio veliku nagradu. Španjolski nogometni savez pozvao je njega i Sašu Tomića da sude prijateljski susret Španjolska - Brazil. Nakon toga se vraća na stari put - treningu, 1. HMNL i ženi, a ovaj osebujni policajac ne misli se odvojiti od futsala ni nakon sudačke karijere.

- U nogometu sam 18 godina, a iz sudačkog svijeta ne mislim izaći. Hoću li biti instruktor ili ću se odlučiti za prelazak u kontrolore još ne znam, ali svoje iskustvo želim prenijeti na mlađe generacije, kao što su na mene prenosili moji prvi mentori - završilo je 'oko sokolovo' s Ribić Brega.