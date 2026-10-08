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Cvjetko je prošle godine osvojila srebro. Sad je pala na prvoj prepreci na prvenstvu svijeta

Piše HINA,
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Cvjetko je prošle godine osvojila srebro. Sad je pala na prvoj prepreci na prvenstvu svijeta
Zagreb: Prvenstvo Hrvatske u judu za seniore, borba za brončanu medalju | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Svoj nastup okončala porazom u 16-ini finala porazom od Nizozemke Sanne van Dijke u kategoriji do 70 kilograma

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Hrvatska džudašica, 25-godišnja Lara Cvjetko svoj je nastup na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u Bakuu svoj nastup okončala porazom u 16-ini finala porazom od Nizozemke Sanne van Dijke u kategoriji do 70 kilograma.

Nakon što je lani u Budimpešti osvojila srebro, Cvjetko je ove godine zaustavljena već na prvoj prepreci, Van Dijke ju je svladala na wazzari. Kako je Nizozemka izgubila svoju sljedeću borbu protiv Španjolke Ai Tsunode Roustant, Cvjetko je izgubila priliku boriti se kroz repesaž za broncu.

Zagreb: Prvenstvo Hrvatske u judu za seniore, borba za zlatnu medalju
Zagreb: Prvenstvo Hrvatske u judu za seniore, borba za zlatnu medalju | Foto: Marko Seper/PIXSELL

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