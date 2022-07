Da, istina je! Bill Russell igrao je prije 58 godina košarku tu kod nas, na igralištu u Karlovcu...

Bio je 2. lipnja 1964. godine, kad je pokojni Bill Russell igrao košarku za NBA momčad u karlovačkom Šancu. Da, vjerojatno se oni stariji sjećaju te legendarne večeri kad su na vanjskom igralištu za Sjedinjene Države igrala tri nevjerojatna košarkaša. Bob Pettit, Bill Russell i Oscar Robertson izabrani su u najbolju NBA petorku svih vremena. A na klupi Amerikanac sjedio je Red Auerbach, najbolji i najtrofejniji NBA trener.

Gotovo 5.000 gledatelja skupilo se te večeri kako bi uživo vidjeli ono što će kasnije pričati generacijama.

Posebna atrakcija bio je njihov playmaker Bob Cousy, za kojeg i danas, kada ima 93 godine kažu da ne može promašiti slobodno bacanje. Tada je na zadovoljstvo svih prisutnih odlučio slobodna bacanja gađati licem okrenut od koša. Nije se tada znalo koliko su Amerikanci zapravo dobri. Bili su dobri, naravno, no ni Hrvatska nije bila loša. Konačni rezultat 110-64 ne oslikava pravo stanje na terenu.

- Ako me pitate o Dream teamu iz Barcelone, za koji mnogi kažu da je bio prvi, originalni, najbolji u povijesti..., ja ću vam kazati da sam ja onda igrao protiv nultog Dream teama, onoga u kojem je igrao legendarni Wilt Chamberlain i Bill Russell .

Ne znam koliko je bila razlika u kvaliteti ali poštovanje je bilo veliko, kao i strah ali i stvarna razlika, teško je to razlučiti. Nismo mi bili toliko lošiji. Na Šalati recimo duel Robertsona i Giergie, to je bilo nešto za gledati, sjećam se nekih stvari da je to bilo na istom nivou skoro... ali bili smo impresionirani... - rekao je jednom Petar Skansi.

Mnogi koji su tada gledali utakmicu nisu bili svjesni koga u Šancu gledaju. Ni Karlovčani koji su tada izašli na teren nisu znali protiv koga će igrati. Zanimljivo je da se igralo na vanjskom, betonskom terenu s drvenim tablama, za razliku od utakmica u drugim gradovima gdje se igralo u dvorani sa staklenim tablama. Kao što se igra danas. I tu je nastao problem. Kad su Amerikanci vidjeli da se igra na betonu, a da su table drvene, odmah su odustali od utakmice.

I tu je krenulo nagovaranje, trajalo je to jedno vrijeme, a onda su se ipak odlučili zaigrati. Taj trenutak pamtit će sudionici utakmice za sva vremena.

- Mi smo se s velikih natjecanja uvijek vraćali bolji zbog toga što smo na njima učili. U ono vrijeme nije bilo TV prijenosa, učili smo gledajući starije suigrače ili protivnike. Vjerojatno zbog toga nisam kao mlad igrač ni imao uzora, nekoga čiju bih igru kopirao, ali sam dobro znao da su Ivo Daneu, Radivoj Korać, Vladimir Cvetković... onda bili bolji od ostalih te da najpravilniji i najbolji šut ima Miodrag Sija Nikolić iz OKK Beograd.

A kako su prvi televizijski prijenosi košarkaških utakmica emitirani tek nakon svjetskog zlata u Ljubljani, Nikolića sam mogao gledati samo uživo na utakmicama - i tako naučiti kako pravilno izvesti skok šut, kako pravilno držati ruke, izbaciti loptu - rekao je Šolman i nastavio:

- Dodatni problem bio je taj što sam sve do ulaska u seniorsku reprezentaciju bio drugoligaški igrač, dakle nisam ni imao prilike igrati s prvoligašima. O NBA zvijezdama da i ne govorim. Njih sam imao priliku vidjeti uživo samo kad su došli odigrati dvije utakmice u Zagrebu i Karlovcu. Tad sam još bio juniorski reprezentativac, u lipnju 1964. igrali smo predigru utakmice Hrvatska - All Star selekcije NBA lige, u kojoj su igrali Oscar Robertson, Bob Cousy, Bill Russell, Bob Pettit... Tad sam ih prvi put vidio uživo i moram priznati da je to bilo neponovljivo iskustvo zbog kojeg mi je košarka postala još draža, i zbog kojeg sam odmah počeo puno marljivije i ozbiljnije trenirati - rekao je Damir Šolman o toj utakmici.

Pa kad već pišemo o toj utakmici red je da vam damo i sastave.

All Stars: Oscar Robertson 14, Bob Cousy 16, Bill Russell 10, Jerry Lucas 16, Bob Pettit 18, Tom Heinsohn 26, K.C. Jones 10, Tom Gola

Hrvatska: Josip Đerđa 20, Nemanja Đurić 13, Dragan Kovačić 8, Živko Kasun 3, Boris Križan 13, Slobodan Kolaković 2, Marko Ostarčević 4, Petar Skansi 2, Željko Troskot, Stjepan Ledić, Mirko Novosel, Zlatko Kiseljak. Trener: Berislav Radišić

Karlovac je u to vrijeme bio pravi košarkaški grad, imao je prvoligaša i drugoligaša, danas je neko drugo vrijeme. U legendarnom Šancu svlačionice nisu u funkciji, a teren koriste tek rekreativci i veteranske momčadi za Ljetnu ligu. No lijepo se prisjetiti večeri kad su u Karlovcu gostovali jedni od najboljih košarkaša svih vremena...

