Da, moguće je: Real je najlošija momčad španjolskog prvenstva

Pet poraza, remi i pobjeda u posljednjih sedam utakmica bili su dovoljni Florentinu Perezu da smijeni Julena Lopeteguija, koji je prije četiri mjeseca žrtvovao klupu Španjolske kako bi preuzeo kraljevski klub.

Iako se otkazu pričalo u posljednjih desetak dana, raskid ugovora uslijedio je nakon katastrofalnog 5:1 poraza na Nou Campu od Barcelone. Nakon 10. kola, Real je na devetom mjestu s 14 bodova te je bliži borbi za ostanak, nego najljućem rivalu, koji zauzima prvo mjesto.

U priopćenju javnosti povodom raskida ugovora s Lopeteguijem, iz Reala su poručili kako klub nikada nije imao više kandidata za osvajanje Zlatne lopte (osam), a lošije rezultate. Međutim, isto tako su naveli kako je klub i dalje u igri za osvajanje trofeja (prvenstvo, kup, Liga prvaka), ali s obzirom na trenutno stanje momčadi, bit će to gotovo nemoguća misija.

20 - Based on LaLiga results in October only, Real Madrid would be bottom of the league. Crisis. pic.twitter.com/vQq6gkDw45