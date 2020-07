'Da, pregovaramo s Kekom! A igrat ćemo Europu na Rujevici ako Uefa ne da na Maksimiru'

Bad Blue Boysi tražili su odlazak Zorana Mamića na pregovorima, ali on im je mirno rekao da neće. Pa po svim nogometnim kriterijima on može ostati trener, rekao je Krešimir Antolić

<p>Kek je definitivno profil trenera kakvog želimo. S njim bismo napravili dodatni iskorak u Europi i nastavili biti prvaci. Ne mogu reći da smo definitivno dogovorili suradnju, ali je prvi kandidat. Pregovaramo, da, rekao je član Dinamove uprave Krešimir Antolić nakon vijesti da je <strong>Matjaž Ke</strong>k nadomak pozicije novog trenera Dinama.</p><p>Kako doznajemo, ne bi smjelo biti problema u pregovorima i slovenski izbornik uskoro bi trebao naslijediti Igora Jovićevića, odnosno Zorana Mamića po završetku ove sezone.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Boysi prosvjeduju protiv Mamića</strong></p><p>Antolić se osvrnuo i na mirni prosvjed Bad Blue Boysa u srijedu pred Maksimirom koji su tražili odlazak Zorana Mamića s klupe.</p><p>- Kad sam čuo da je prosvjed ispred stadiona, prvo sam mislio da navijači dolaze tražiti novi stadion. Drugo, da dolaze podržati momčad uoči Hajduka. Ipak je to najveći rival, nema veze što je 22 boda razlike, mi prvi, a oni peti. Nisam bio na tim razgovorima, a onda su mi prenijeli da ne žele da Zoran Mamić bude trener - rekao je i dodao:</p><p>- S obzirom na to da se na takav način ne može mijenjati trener, Zoran ih je saslušao, rekao da se to neće dogoditi i da će on do kraja prvenstva voditi momčad i otišao je na trening. Bilo je nekih 200-250 ljudi, sve mirno pa ne bih tome pridavao ni veliku ni malu pažnju.</p><p>Kakve su šanse da Zoran ostane na Dinamovoj klupi i u idućoj sezoni?</p><p>- Mamić bez ikakvog problema može biti trener Dinama. Bio je naš kapetan, dugogodišnji igrač i Dinamo nije bio ništa lošiji kad je on bio trener. Ali svjesni smo da postoje izvannogometne okolnosti zbog kojih je bolje da bude sportski direktor, a da trener bude netko kalibra Matjaža Keka. Siguran sam da ćemo već u nedjelju vidjeti njegov rukopis, da će Dinamo pokazati drugačiji gard i pobijediti Hajduk.</p><p>A u "vječnom derbiju" Torcida će na zapadnu tribinu Maksimira jer je i južna zatvorena zbog nesigurnosti oko potresa.</p><p>- Istočna tribina neće biti u uporabi do sanacije, a na južnoj se nisu dogodila konstruktivna oštećenja, ali potrebni su dodatni statički pregledi da bi bila otvorena za gledateljstvo. Stručnjaci nisu mogli dati dozvolu - rekao je Antolić.</p><p>Što će to značiti za europska natjecanja?</p><p>- Imamo licenciju za iduću sezonu, ali odgovorni smo ljudi i obavijestit ćemo HNS o stanju stadiona nakon potresa pa ćemo vidjeti trebamo li tražiti neka alternativna rješenja. Samo su još dva stadiona četvrte kategorije, Rujevica i Poljud, a tad bi izbor bio Rujevica - zaključio je Antolić.</p><p>Dinamo domaćin na Rujevici, a Kek trener. Dvostruka zagrebačko-riječka suradnja je na pomolu.</p>