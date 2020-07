Zoran Mamić je miran: Barem godinu dana može biti trener

Suđenje za sklapanje fiktivnih ugovora i uzimanje velikog novca od transfera igrača tek počinje na jesen i može se rastegnuti i četiri godine, a žalbeni proces na presudu iz 2018. još nije ni počeo

<p>Nakon odluke Vrhovnog suda da se Zdravku Mamiću može suditi u odsutnosti više nema nikakvih prepreka te će suđenje Mamiću i ostalim optuženicima početi na jesen, potvrdio nam je glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku <strong>Miroslav Rožac</strong>.</p><p>Vrhovni sud odbio je žalbu Mamićevog branitelja koji se žalio na odluku prvostupanjskog suda da se bjeguncu pred hrvatskim pravosuđem koji se nalazi u Međugorju (BiH) sudi u odsutnosti.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Zoran Mamić vratio se u Dinamo</b></p><p>- Prvostupanjski sud pravilno zaključio da optuženik nije dostižan državnim tijelima RH. Pravilno je utvrdio i obrazložio i da postoje osobito važni razlozi za suđenje u odsutnosti. Oni se očituju u činjenici da je optuženik optužen za kaznena djela počinjena od strane zločinačke organizacije koju je prema navodima optužnice oformio i s njom rukovodio u razdoblju preko deset godina. Prema optužnici oštećen je jedan od najeksponiranijih sportskih klubova u RH, a optuženik je pri tome stekao izrazito veliku protupravnu imovinsku koristi na štetu tog kluba. Neupitna je i zainteresiranost javnosti za ishod tog kaznenog postupka - naveo je Vrhovni sud u svojoj odluci.</p><p>Eh sad, što to znači za Zorana Mamića? Odnosno, koliko dugo on još može biti Dinamov trener? Jer čim bilo koja kazna postane pravomoćna, on ne smije obavljati nikakvu funkciju u sportu.</p><p>Na jesen će se na pripremnom ročištu odrediti koga će tijekom postupka ispitati kao svjedoke te koji će se dokazni prijedlozi izvesti u dvije optužnice. U svakom slučaju to bi suđenje do nepravomoćne presude moglo potrajati najmanje godinu i pol do dvije godine, ako ne bude iznenađenja. Uz iznenađenja bi se moglo i udvostručiti.</p><p>U prvoj optužnici su osim Zdravka Mamića optuženi i njegov sin Mario, brat Zoran, bivši "Dinamov" direktor Damir Vrbanović, poduzetnici Sandro Stipančić i Igor Krota te menadžer Nikky Artur Vuksan. Podsjećamo, Mamić je optužen da je od prosinca 2004. do prosinca 2015. ostale okrivljenike organizirao u zločinačko udruženje te da su sklapanjem fiktivnih ugovora između Dinama i više stranih tvrtki te ispostavljanjem računa o plaćanju nepostojećih usluga za transfere igrača klub oštetili za više od 144 milijuna kuna.</p><p>Uz navedeno, tvrdi se u optužnici, NK Dinamo je neosnovano obvezan za plaćanje dodatnog iznosa od još 7,35 milijuna eura, odnosno 55,8 milijuna kuna. Ova optužnica spojena je s drugom u kojoj se Zdravka Mamića tereti da je otvorio račun Dinama u Austriji, na koji je “sjedao” novac od prodaje igrača, pa tako i, primjerice, od prelaska Danijela Šarića u Panathinaikos. S tog je računa podigao, tvrde tužitelji, 2,2 milijuna eura i koristio ih zatim za osobne potrebe.</p><p>Mamić je, podsjećamo, u lipnju 2018. nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora, zbog izvlačenja oko 116 milijuna kuna iz Dinama, a neposredno uoči izricanja te presude otišao je u BiH čije državljanstvo ima. BiH ga ne želi izručiti Hrvatskoj. Njegov brat Zoran nepravomoćno je osuđen na četiri godine i 11 mjeseci.</p><p>Da je dobio mjesec dana višu kaznu po automatizmu bi završio u istražnom zatvoru i u Remetincu bi čekao pravomoćnu presudu. Ovako vodi Dinamo a to bi moglo ostati tako, u za njega najnepovoljnijem slučaju, još najmanje godinu dana. Žalbe Mamića, Damira Vrbanovića i Milana Pernara nalaze se na Vrhovnom sudu a na njegovim internetskim stranicama vidljivo je da on ove godine nije sazvao javnu sjednicu na kojoj bi sudac izvjestitelj trebao upoznati sudsko vijeće s predmetom.</p><p>Nakon što je zakaže sud je, pojasnio je Nacional u svibnju, dužan pozvati okrivljenike i sjednica se bez njih može održati tek ako su oni uredno obaviješteni i nisu se odazvali, odnosno ako nisu izvijestili sud o promjeni boravišta.</p><p>Kako je Mamić u bijegu evidentno je da će ta činjenica moći poslužiti kao povod za odgodu, a treba ukalkulirati još i eventualno izbjegavanje primanja poziva preostalih okrivljenika i njihovih odvjetnika, potom zahtjeve za odgodu zbog zdravstvenih razloga i slično. Kad se jednog dana sjednica održi Vrhovni sud presudu može prihvatiti, preinačiti (povećati ili smanjiti kaznu) ili vratiti predmet na ponovno suđenje.</p><p>Ako ga vrati na ponovno suđenje Zoran Mamić može odahnuti. Do nove nepravomoćne presude proći će najmanje godina, ako mu Vrhovni sud potvrditi presudu onda će morati u zatvor no i s time može mjesecima otezati zbog razno raznih razloga, no ako mu sud povisi kaznu za barem mjesec dana isti dan će ga potražiti policija i odvesti u zatvor. No kako sjednica još nije niti zakazana do toga će opet proći najmanje pola godine.</p><p>Što se tiče Zdravka Mamića njemu je za sada svejedno. Kupa se i uživa u Neumu, a troškove mu plaća Dinamo koji je, prema optužnicama, oštetio za više od 300 milijuna kuna.</p>