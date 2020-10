'Da su meni dali milijardu funti, i ja bih nešto osvojio sa Cityjem'

Bivši engleski nogometaš, a sad kolumnist za engleski Mirror, napao je Pepa Guardiolu da je kopirao Cruyffa i da nije ni među deset najboljih trenera u povijesti, kao što to neki misle

<p><strong>Stan Collymore</strong>, nekada poznati engleski napadač, a sada nogometni kritičar koji piše kolumne za engleski <a href="https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/collymore-pep-guardiola-man-city-22908602">Mirror</a>, žestoko je udario po <strong>Pepu Guardioli</strong>. Ne može vjerovati da puno ljudi misli da je španjolski stručnjak jedan od najboljih trenera svih vremena.</p><p>- Pep Guardiola ne može biti među 10 najboljih trenera svih vremena. Top 20? Da. Ali Top 10, ne. Broj 1? Apsolutno nikako, ni blizu - tvrdi Collymore.</p><p>Guardiola je u trenerskoj karijeri po tri puta osvajao La Ligu i Bundesligu, i dva puta Ligu prvaka i Premier ligu, ali to ne mijenja mišljenje bivšeg napadača Liverpoola i Nottingham Forresta.</p><p>- Da netko da meni milijardu funti da u par godina potrošim na pojačanja kluba, kao što je dobio Pep u Manchester Cityju, vjerojatno bih i ja napravio dobar posao. Guardiola me tijekom četiri godine u Engleskoj nije uvjerio da je najveći trener svih vremena, kako me žele uvjeriti neki mlađi od 30.</p><p>Collymore objašnjava koji su njegovi kriteriji da trener bude među deset najboljih:</p><p>- Mora preuzeti velikana koga su prešišali rivali i pretvoriti ga u klub koji će u zemlji dominirati tijekom dva stoljeća, a u isto vrijeme osvoji dvije Lige prvaka, kao što je napravio Alex Ferguson u Unitedu. Ili da preuzme provincijski klub i igrače i pretvori ih u prvake države i Europe, kao što je Bryan Clough uspio s Nottinghamom.</p><p>Nabraja koji još treneri dolaze u obzir:</p><p>- Don Revie zbog onog što je napravio s Leedsom, Jock Stein radi podviga sa Celticom i Bill Shankly i Bob Paisley, koji su više puta osvajali sve s Liverpoolom - napisao je Collymore i dodao:</p><p>- Još nisam ni spomenuo velikane Arrigoa Sachhija, Udoa Latteka i Johana Cruyffa...</p><p>Englez objašnjava da Guardiola ne može biti među najvećima i zato što nije inovator:</p><p>- To je također važan kriterij. Guardiola nije ponovo izmislio nogomet, samo je kopirao ono kako je to Cruyff napravio u Barceloni. Sve mu je bilo servirano. Preuzimao je sjajne momčadi i trošio stotine milijuna, ali samo je u Barceloni uzeo Ligu prvaka.</p><p>Collymore smatra da je Guardiola mogao i morao više.</p><p>- Barca, Bayern i City igrali su pod njim sjajne utakmice, ali u prvom klubu dobio je na poklon za prvi posao tim sa najboljim parom veznjaka i najboljim nogometašem u povijesti. U drugom je također došao na gotovo tako što je naslijedio sjajnu momčad. S njom je tri puta osvojio Bundesligu, ali nije mogao Ligu prvaka, koju su osvajali treneri Bayerna prije i nakon njega igrajući stilom koji je drugačiji od Pepova. Što se tiče Cityja, ni tamo nakon milijardu potrošenih funti ne uspijeva napraviti ono zbog čega je doveden i ne bi me čudilo da to napravi njegov nasljednik.</p><p>Pep nije među najvećima ni po još jednom kriteriju ovog kritičara:</p><p>- Kada ocjenjujem trenere, uvijek gledam kako se snalaze u teškim situacijama kao što je ona u kojoj je City trenutačno zbog ozljeda. Guardiolin tim u takvim okolnostima igra jednu briljantnu, pa jednu prosječnu i jednu lošu utakmicu. To je manje nego što bih očekivao od navodnog super-motivatora koji ima dvije skupe ekipe. Da je Pep dobar kao što se priča, pobjeđivao bi i sa sjajnim rezervama daleko najskuplje engleske ekipe - zaključio je Collymore.</p>