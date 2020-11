- Da, svi smo sre\u0107om bili nakon dva testa u ponedjeljak. Neobi\u010dno je sve to, stalno smo po karantenama, nosimo maske, smanjena nam je komocija. Sve je nekako napeto, razmi\u0161ljamo nosimo li svi maske, jesmo li odvojeni - rekao nam je uo\u010di prvog treninga u Domu sportova gdje je reprezentacija zapo\u010dela akciju Europski kup za subotnji dvoboj protiv Ma\u0111arske u Osijeku.

\"Igram se rukometa\"

Lako je Lini \u010cervaru i kad otka\u017eu desetorica zbog korona virusa. Nema jednog, usko\u010di drugi jednako dobar. Jaganjac nije uskakao naknadno, ali blago je, i kad nema Mami\u0107a, kada Lino na lijevoj strani mo\u017ee birati izme\u0111u njega, pa najboljeg igra\u010da Celja \u0160arca, prvog topnika rumunjskog Dinama Kuduza, pa Mandalini\u0107a koji se razigrao u Sj. Makedoniji. Svi ne mogu, na\u017ealost.

- Mislim da smo mi op\u0107enito kao dr\u017eava fenomen. Tako nas je malo, a imamo toliki bazen. Od nas mladih netko je stalno na okupljanju, mijenjamo se i poku\u0161avamo se dokazati skupljaju\u0107i iskustvo. Netko \u0107e jednom morati zamijeniti Duvnjaka i ostale koji ne\u0107e igrati zauvijek, a najbolji na\u010din jest da prvo u\u010dimo od njih. I u ovakvim uvjetima s puno otkaza imamo respektabilnu reprezentaciju.

Uzorak ove sezone, istina, nije velik, ali Jaganjac je u\u0161ao u najbolji i najzreliji period karijere. \u0160ut je oduvijek bio mo\u0107an, sada je razboritiji, obrana konstantno napreduje, prome\u0107e se u lidera na oba kraja terena. Trenutno profitira Nexe, uskoro mora i\u00a0reprezentacija.

- Rekao bih da se sada najbolje osje\u0107am na terenu. Neki su mi treneri rekli da sam se po\u010deo igrati rukometa. Vidim krilo, sura\u0111ujem s pivotom, igram u dva smjera. \u0160to mi jo\u0161 nedostaje? Pa jo\u0161 vi\u0161e te suradnje s krilom i pivotima koje i dalje nekad ne vidim kada bih trebao. No bitno je da ne zapustim svoje najja\u010de oru\u017eje, \u0161ut, da bude razoran, da pove\u0107am jo\u0161 i udaljenost s koje \u0161utiram, preciznost, raznovrsnost... U obrani tako\u0111er imam ogromne mogu\u0107nosti za jo\u0161 bolju suradnju sa suigra\u010dima, nastojim se prometnuti u vo\u0111u obrane, da ja budem taj koji \u0107e koordinirati i davati upute igra\u010dima oko sebe. Zato mi puno zna\u010di \u0161to ovdje imam igra\u010de poput Muse ili Mari\u0107a koji su pro\u0161li sito i re\u0161eto jer to mo\u017eda ne mogu dobiti u klubu i to je blagodat.

Ispada da se taj najbolji osje\u0107aj na terenu rije\u010dkom dvometra\u0161u ukazao, simptomati\u010dno, nakon te\u0161ke ozljede glave lanjskog listopada. Kad je glava u pitanju, nikad nije ugodno, ali posljedice su, sre\u0107om, samo vizualne.

O\u017eiljak \u0107e zarasti

- Dogodilo se to protiv Vardara, njihov pivot Siko\u0161ek Pelko i ja sko\u010dili smo na jednu ni\u010diju loptu i on me pogodio laktom u \u010delo. Pukla mi je \u010deona kost, bio je to stra\u0161an udarac. Ka\u017eu da je potrebna silina od dvije tone da bi ta kost pukla. Dva dana kasnije bio sam na operaciji, stavili su mi \u017eeljezne staplere u glavu i operirali preko tjemena da mi ne bi ostao o\u017eiljak na \u010delu. \u010cak sam se i brzo vratio treninzima i mogu re\u0107i da ozljeda nije ostavila traga, dapa\u010de, jo\u0161 sam podigao svoju fizi\u010dku spremnu, a i rukometno napredovao.

I dobro usput nau\u010dio anatomiju glave...

- Operacija nije bila blizu mozga, ve\u0107 kod sinusa i postoji \"zid\" koji dijeli vitalne organe. Bilo je va\u017eno samo da mi ne o\u0161tete \u017eivac na \u010delu. Kirurg je sve odradio kako treba i koliko god mo\u017eda izgleda nezgodno, to spada u rutinske operacije. Jo\u0161 uvijek imam o\u017eiljak sa strane, ali ve\u0107 za godinu-dvije ne\u0107e se skoro ni vidjeti, kosa po\u010dinje rasti. Jedini podsjetnik bit \u0107e mi \u010deli\u010dna mre\u017eica koja \u0107e ostati zauvijek u glavi. Je li bilo na po\u010detku crnih prognoza? Ne, ja sam uvijek vedar i optimisti\u010dan iako ovakva ozljeda u rukometu nije zabilje\u017eena.

Rijetko je rukomet zabilje\u017eio da netko iz hrvatskog drugoliga\u0161a (Kozala) sa 17 godina potpi\u0161e za najbogatiji klub svijeta,\u00a0PSG. Bilo je to sada ve\u0107 prije \u010detiri i pol godine. Trebao je u Parizu ostati tri sezone, ali kraj Karabati\u0107a, Hansena i dru\u0161tva prilika nije bila realna pa je nakon jedne oti\u0161ao \u010cervaru u Metalurg. Bi li sada, zreliji i iskusniji za nekoliko godina, opet odabrao zakora\u010diti korakom od sedam milja?

- Bih. Tu godinu dana u Parizu nisam ni\u0161ta izgubio, oti\u0161ao sam jako mlad i nakon te sezone u\u0161ao u reprezentaciju kod Line \u010cervara i do\u0161ao u Metalurg te tamo eksplodirao. Da nisam izabrao PSG, mo\u017eda bih se grizao\u00a0\u0161to\u00a0nisam oti\u0161ao. Mislim da me put izgradio kao \u010dovjeka, po\u010deo sam cijeniti stvari koje sam imao kod ku\u0107e, a izgubio odlaskom u Pariz. Moj\u00a0je put za mene idealan put.

Od kojeg, rekosmo, samo \u0161to nije po\u010dela profitirati i hrvatska reprezentacija...